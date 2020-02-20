Выходные в Туле: 21-24 февраля

Мужчин ждут подарки и поздравления, остальным достались длинные выходные. В программе ралли, вечеринки для мужчин, спектакли с экранными звездами и предметы туляков возрастом более 400 лет.

Куда сходить 23 февраля и когда смотреть праздничный салют, мы уже писали. Рассказываем подробнее, чем занять себя в ближайшие четыре дня.

День защитника Отечества

Когда: 23 февраля, воскресенье, 11.00−18.00 Полное расписание по ссылке.

Где: парк «Патриот», Тула, ул. Рязанская, 25/2. Восточный обвод (напротив Суворовского училища)

Вход свободный, на кибер-турнир в «Фабрике будущего» и посещение центра военно-тактических игр требуется предварительная регистрация.

В честь праздника на территории военно-патриотического парка «Патриот-Тула» готовится большая праздничная программа.

В «Фабрике будущего» пройдет бесплатный кибер-турнир, а также все желающие смогут поиграть в страйкбол, лазертаг и пройти квесты в центре военно-тактических игр.

Также в программе показательные выступления рубки шашкой и мастер-классы по мечевому бою, выставка спасательной техники МЧС и показ фильма «Солдатик». На интерактивной площадке с оружием времен Великой Отечественной войны можно будет самостоятельно разобрать и собрать автомат Калашникова.

Ралли

Когда: 22 февраля, суббота, 10.00 — 18.30. Полное расписание по ссылке.

Где: Куликово поле, музейный комплекс, деревня Моховое, Куркинский район

Вход свободный.

В Моховом состоится Кубок Тульской области по ралли-спринту «Пересвет». Участников ждет два зачетных заезда на трассе в 7 километров.

В этом году в гонках примут участие спортсмены на заднеприводных, переднеприводных и полноприводных легковых автомобилях в зачетных классах «1400», «1600» и «2000».

И дети, и взрослые будут пилить дрова на скорость, метать копья-сулицы, стрелять из лука и гигантской рогатки, перетягивать канат и забивать шайбы метлами. Интеллектуалам предложат свою битву с историческими загадками. Музейное кафе приготовит плов из полбы, выращенной на Куликовом поле, кислые щи и фирменную выпечку, шашлык, сбитень.

В этот же день в селе Монастырщино отметят начало масленичной недели. Вместе с сотрудниками музея гости соорудят чучело Масленицы, желающие смогут испечь блины на пеньках и попить чаю из самовара. На территории праздника будут и активные развлечения — катания с горы, верхом на лошади или в санях и лыжный лабиринт. Начало праздника в 12.00.

Концерты

Когда: 22 февраля, суббота, 19.00

Где: М2, тульский рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 800 р.

На сцене ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА М2 пройдет юбилейный концерт группы 7000 $. Музыканты представят лучшие хиты в стиле альтернативный метал и рэп-кор-хип-хоп и электроники с саксофонными запилами.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 500 р.

Специально для тульских мужчин наша горячая землячка Блондинка КсЮ устроит в Harat's pub праздничный концерт. В программе лучшие хиты от панк- и грандж-рока до метал-кора. Яркий образ певицы сочетает в себе дерзость и сексуальность с долей гламура.

Когда: 22 февраля, суббота, 18.00

Где: Городской концертный зал, Тула, ул. Советская, 2

Цена: 500−1800 р.

На сцене Городского концертного зала выступит народная артистка России Екатерина Шаврина в сопровождении дуэта виртуозных баянистов «БаяноМания». Концерт пройдет в рамках юбилейного тура певицы.

И дальше уже можно было бы ничего не говорить, а лишь затаив дыхание слушать: «Ах, зачем эту ночь», «Лучинушку», «Ой, мороз, мороз», «Окрасился месяц багрянцем» и «Гляжу в озера синие».

Вечеринки

Когда: 23 февраля, воскресенье, 20.00

Где: Wright Brothers, бар, Тула, ул. Советская, 10

Цена: 1500 р. В стоимость входят напиток, место за столом, шоу-программа, подарки.

В ресторане Wright Brothers состоится вечеринка в стиле милитари для настоящих мужчин. На территории праздника будет работать барбершоп. Всю развлекательную программу ведут девушки. Организаторы обещают женское шоу, выступление эквилибристки, концерт и танцы, подарки и сюрпризы. Каждого на входе ждет приветственный напиток.

Детям

Когда: 22 февраля, суббота, отборочный тур, 14.00, 23 февраля, воскресенье, отборочный тур — 14.00, финал — 15.00

Где: семейный парк активного отдыха «Джунгли Парк», территория торгового центра «Сарафан», 2 корпус, Тула, улица Путейская, 5.

Цена: 750 р. с ребенка, взрослым и финалистам — бесплатно. Подробности по телефону +7 (4872) 77-33-37

«Джунгли Парк» приглашает всех мальчишек от 6 до 12 лет поучаствовать в конкурсе «Мистер Джунгли» и определить, кто из них самый сильный, ловкий и смелый с помощью двухэтапного соревнования.

Участникам предстоит пройти полосу препятствий, окунуться в мир виртуальных игр и продемонстрировать свою ловкость в спортивных состязаниях.

Финалисты сразятся в трех захватывающих испытаниях, чтобы узнать, кто станет Мистером Джунгли и заберет суперприз.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 15.00

Где: Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

Цена: 150 р.

В честь Дня защитника Отечества в Тульском областном краеведческом музее состоится интересный квест по залу воинской славы. Участникам предстоит погрузиться в различные периоды военной истории нашей Родины, а также узнать о том, как оборонялась Тула в 1941 году. А помогут в этом интересные задания: написать письмо-треугольник с фронта, составить изображение танка Т-34 из пазлов, сравнить виды города в 1941 году и в современности.

Театры

Когда: 23 февраля, воскресенье, 19.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 1100−2400 р.

В воскресенье в Городском концертном зале покажут обновленную версию полюбившегося спектакля «Подыскиваю жену недорого!». В постановке немного поменялся актерский состав — Дениса Косякова и Марию Кравченко заменят Татьяна Морозова и Илья Оболонков. Сюжет останется прежним — успешный предприниматель ищет спутницу жизни, которая не охотится за толстым кошельком. В поисках он использует странный метод — инсценирует перед девушками жизнь бедную, но честную и достойную.

Когда: 24 февраля, понедельник, 17.00

Где: Городской концертный зал, Тула, улица Советская, 2

Цена: 700−2000 р.

В понедельник состоится премьера комедийного спектакля по пьесе сербского писателя Милоша Радовича. Игорь Скляр и Татьяна Васильева готовят тулякам яркий перформанс – этакое «острое блюдо со слезами и смехом».

По сюжету супруги прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог знаменитого казенного заведения под названием ЗАГС.

Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего пять минут, и у героев еще есть возможность заглянуть вперед — в будущую законную семейную жизнь…

События

Когда: 22 февраля, суббота 12.00

Где: Тульский Государственный Цирк, Тула, улица Советская, 96

Цена: 500-900 р. 2000 р. ( только 22-24 февраля)

В Тульском цирке началось новое представление «13 месяцев»! Действие будет происходить на манеже-сцене. Зрителей ждет незабываемое шоу фонтанов, увлекательный сюжет и завораживающая атмосфера.

В представлении струи воды становятся полноценными героями, время от времени, они будут подниматься на высоту до 22 метров. Фонтанная конструкция представляет собой 350 тонн оборудования с 92 тоннами воды.

В программе будут представлены классические жанры циркового искусства — акробатика, воздушная гимнастика, клоунада!

Помимо этого зритель увидит дрессированных морских львов, попугаев и собак, а также велофигуристов, жонглёров и удивительный номер с хула-хупами!

Выставки/экскурсии

Когда: 22−23 февраля, суббота-воскресенье, 10.00

Где: Музейный комплекс Тульского кремля, Тула, ул. Менделеевская, 8

Цена: по цене входного билета (Взрослые – 150 руб., студенты, пенсионеры — 100 руб., дети (до 16 лет) — бесплатно)

В музее Тульского кремля начинает работу выставка археологических находок исторической части Тулы — ныне пешеходной зоны и музейного квартала — улиц Металлистов и Крестовоздвиженской площади.

В результате раскопок получено более 1600 находок из металла, глины, дерева, камня, кожи, стекла. Основная их часть относится к концу XVII-XIX вв. На выставке представлено более 250 экспонатов-подлинников.

Когда: 21−22 февраля, пятница-суббота, 10.00, 23 февраля, воскресенье, 11.00

Где: Тульский историко-архитектурный музей, Тула, пр. Ленина, 25, 27, 31

Цена: по входному билету в музей (100 рублей, для учащихся, студентов, пенсионеров — 50 рублей).

В Доме Белявского (ТИАМ) открывается серия фотовыставок. Первыми покажут работы тульского фотокорреспондента Алексея Фокина, лауреата международного фотоконкурса «Лучшие фотографии России — Best of Russia». Выставка носит название «#Будни». Все представленные работы сняты на камеры мобильных устройств, от кнопочного телефона до современных смартфонов.

По словам фотографа, он не стремился к особенной событийности снимков, его темой была обычная жизнь, та, что он наблюдал по дороге «из пункта, А в пункт Б». В обыденности происходящего он хотел почувствовать, разглядеть и запечатлеть красоту и уникальность момента, осознать свою к нему причастность здесь и сейчас.

Когда: 23 февраля, воскресенье 11.00

Где: Туристско-информационный центр (Кремль, торговые ряды, павильон 1),Тульский Кремль.

Стоимость: 750 р. — школьники, студенты, пенсионеры. 800 р. — взрослые. (В стоимость входит: поездка на комфортабельном автобусе, сопровождение группы, экскурсионное обслуживание). Действует предварительная запись по тел. 8(4872) 52-08-98, 8(953) 995-85-91.

Автобусная экскурсия будет проходить с остановками, так что захватите с собой фотоаппарат. Сначала Вас ждёт пешая прогулка по кремлёвскому скверу и Казанской набережной, а так же по строящемуся музейному кварталу - старинной купеческой улице Пятницкой. Вы прогуляетесь по территории Тульского кремля, чтобы сделать памятные фотографии.

Далее в сопровождении опытного гида Вы совершите вояж по городу мастеров и оружейников: отправитесь по проспектам и улицам, побываете в разных районах, увидите основные достопримечательности, узнаете множество любопытных фактов.

Спорт

Когда: 21 февраля, пятница, 10.00

Где: МБУ СШОР «Спортивная гимнастика», Тула, ул. Заварная, 2

Вход свободный.

В школе «Спортивная гимнастика» пройдут финальные выступления чемпионата и первенства по спортивной гимнастике. В соревнованиях примут участие около cта спортсменов со всей Тульской области. Лучшие участники попадут в сборную команду на первенство Центрального федерального округа.

Когда: 23 февраля, суббота, 11.00

Где: «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный.

В «Новом поколении» состоится открытый турнир по фехтованию на шпагах, посвященный Дню защитника Отечества. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2006−2008 года рождения — всего около 200 юных бойцов из Московской области, Москвы, Воронежа, Иваново, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Тулы. Турнир соберет юных спортсменов ведущих фехтовальных школ ЦФО и Тульской области.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 16.00

Где: база отдыха «Форино», Ленинский район

Цена: взрослые участники — стартовый взнос 500 р. , дети-участники — вход свободный. По организации проживания информация по тел. +7 (910) 947-02-74

На горнолыжном курорте «Форино» пройдут соревнования по новому для Тулы спорту – сноукаякингу.

В программе покатушек:

разминка,

квалификация,

каяк-кросс,

Big Air (лучший прыжок на трамплине),

скоростной спуск,

ночные финалы каяк-кросса.

При достаточном количестве участников будет проведен отдельный детский зачет.

В программе также чай из самовара, музыка, хорошее настроение, улыбки и новые знакомства.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

В честь Дня защитника Отечества в прокат выходит биографический фильм о жизни легендарного изобретателя АК-47 Михаила Тимофеевича Калашникова. Фильм рассказывает историю конструктора-самоучки, который в 29 лет создал автомат, прославивший его на весь мир. В фильме использованы оригинальные чертежи из Санкт-Петербургского музея, военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи. По ним изготовили точные копии моделей, разработанных Михаилом Тимофеевичем

Цена: от 140 р.

Еще одна новинка недели – приключенческий семейный фильм о путешествиях пса по имени Бэк. Сценарий написан по роману Джека Лондона. Действие фильма происходит в конце XIX века во времена Золотой лихорадки. Из солнечной Калифорнии хозяева вместе с псом переезжают в дикую и холодную Аляску и вместо размеренной жизни Бэка ждет служба на почте. А еще его ждут новые удивительные открытия, множество опасностей и увлекательные приключения в мире дикой природы.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.