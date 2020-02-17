Ралли «Пересвет»

Музейный комплекс в Моховом

Второй раз на территории Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом состоится Кубок Тульской области по ралли-спринту «Пересвет». Участников ждет два зачетных заезда на трассе в 7 километров.

В этом году в гонках примут участие спортсмены на заднеприводных, переднеприводных и полноприводных легковых автомобилях в зачетных классах «1400», «1600» и «2000». Выйдут на трассы и спортивные автомобили, а также предусмотрены дополнительные дисциплины для женщин и юниоров.

За рулем — и новички, и обладатели спортивных разрядов. В соревнованиями примут участие 30 экипажей из Тульской области, Москвы, Серпухова, Коломны, Калуги, Рязани, Курска и других городов.

Организаторы мероприятия — Тульская региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта» и Государственный музей-заповедник «Куликово поле».

Для участников гонки и зрителей музейный комплекс в Моховом приготовил в честь праздника богатырские состязания и вкусную трапезу. И дети, и взрослые будут пилить дрова на скорость, метать копья-сулицы, стрелять из лука и гигантской рогатки, перетягивать канат и забивать шайбы метлами. Интеллектуалам предложат свою битву с историческими загадками. Музейное кафе приготовит плов из полбы, выращенной на Куликовом поле, кислые щи и фирменную выпечку, шашлык, сбитень.

В честь 23 февраля в Моховом выступит автор военной песни, полковник Михаил Калинкин с программой «Про героев былых времен…».

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

10.00 — 15.00 Работа вкусных рядов: плов из полбы, щи из квашеной капусты, куликовская выпечка, шашлык, сбитень…

10.20 Торжественное открытие ралли-спринта «Пересвет». Брифинг для участников

11.15 — 16.45 Заезды в дисциплинах:

ралли-спринт «1400»

ралли-спринт «1600»

ралли-спринт «2000»

ралли-спринт «Свободный».

11.30 — 15.00 Богатырский день в Моховом:

«Носим-пилим» — заготовка дров на скорость;

метание сулицы;

стрельба из лука и гигантской рогатки;

перетягивание каната;

хоккей с метлами,

«Загадки для героев» — интеллектуальная командная игра.

И многое другое…

12.00—13.00 Концерт Михаила Калинкина «Про героев былых времен…» (в фойе Центра приема посетителей)

18.00 Награждение победителей ралли-спринта «Пересвет» .

Вход свободный.