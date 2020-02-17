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Ралли «Пересвет»

Ралли «Пересвет»

Музейный комплекс в Моховом

Второй раз на территории Музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом состоится Кубок Тульской области по ралли-спринту «Пересвет». Участников ждет два зачетных заезда на трассе в 7 километров.

В этом году в гонках примут участие спортсмены на заднеприводных, переднеприводных и полноприводных легковых автомобилях в зачетных классах «1400», «1600» и «2000». Выйдут на трассы и спортивные автомобили, а также предусмотрены дополнительные дисциплины для женщин и юниоров.

За рулем — и новички, и обладатели спортивных разрядов. В соревнованиями примут участие 30 экипажей из Тульской области, Москвы, Серпухова, Коломны, Калуги, Рязани, Курска и других городов.

Организаторы мероприятия — Тульская региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта» и Государственный музей-заповедник «Куликово поле».

Для участников гонки и зрителей музейный комплекс в Моховом приготовил в честь праздника богатырские состязания и вкусную трапезу. И дети, и взрослые будут пилить дрова на скорость, метать копья-сулицы, стрелять из лука и гигантской рогатки, перетягивать канат и забивать шайбы метлами. Интеллектуалам предложат свою битву с историческими загадками. Музейное кафе приготовит плов из полбы, выращенной на Куликовом поле, кислые щи и фирменную выпечку, шашлык, сбитень.

В честь 23 февраля в Моховом выступит автор военной песни, полковник Михаил Калинкин с программой «Про героев былых времен…».

Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом

 

10.00 — 15.00 Работа вкусных рядов: плов из полбы, щи из квашеной капусты, куликовская выпечка, шашлык, сбитень…

10.20 Торжественное открытие ралли-спринта «Пересвет». Брифинг для участников

11.15 — 16.45 Заезды в дисциплинах:

  • ралли-спринт «1400»
  • ралли-спринт «1600»
  • ралли-спринт «2000»
  • ралли-спринт «Свободный».

11.30 — 15.00 Богатырский день в Моховом:

  • «Носим-пилим» — заготовка дров на скорость;
  • метание сулицы;
  • стрельба из лука и гигантской рогатки;
  • перетягивание каната;
  • хоккей с метлами,
  • «Загадки для героев» — интеллектуальная командная игра.

И многое другое…

12.00—13.00 Концерт Михаила Калинкина «Про героев былых времен…» (в фойе Центра приема посетителей)

18.00 Награждение победителей ралли-спринта «Пересвет» .

Вход свободный.

Где и когда?
Куликово поле, музейный комплекс
деревня Моховое, Куркинский район
22 февраля 2020, суббота
10:00
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Касса
DAVA
Купить билет
18 марта, среда 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Экс-ББ
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15 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 525-1125 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
Купить билет
3 апреля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Кватро
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12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1360-2295 ₽
OTTO DIX
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28 февраля, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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