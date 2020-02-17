Встреча Масленицы
22 февраля в селе Монастырщино отметят начало масленичной недели. Начиная с субботы каждый день масленичной недели будут проводить в обычаях праздника. Вместе с сотрудниками музея гости соорудят чучело Масленицы, желающие смогут испечь блины на пеньках и попить чаю из самовара. На территории праздника будут и активные развлечения — катания с горы, верхом на лошади или в санях и лыжный лабиринт.
Поклонники верховой езды смогут посмотреть конное аджилити и даже попробовать себя в простых упражнениях.
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА
Музейный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино
12.00 — 15.00 Встреча Масленицы:
- катание с горы,
- лыжный лабиринт,
- катание верхом и в санях,
- конное аджилити и мастер-классы верховой езды,
- изготовление чучела Масленицы,
- блины на пеньках, куликовская выпечка и чай.
Вход свободный.
Где и когда?
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
22 февраля 2020, суббота
12:00
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1600-2200 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽