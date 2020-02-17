22 февраля в селе Монастырщино отметят начало масленичной недели. Начиная с субботы каждый день масленичной недели будут проводить в обычаях праздника. Вместе с сотрудниками музея гости соорудят чучело Масленицы, желающие смогут испечь блины на пеньках и попить чаю из самовара. На территории праздника будут и активные развлечения — катания с горы, верхом на лошади или в санях и лыжный лабиринт.

Поклонники верховой езды смогут посмотреть конное аджилити и даже попробовать себя в простых упражнениях.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Музейный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино

12.00 — 15.00 Встреча Масленицы:

катание с горы,

лыжный лабиринт,

катание верхом и в санях,

конное аджилити и мастер-классы верховой езды,

изготовление чучела Масленицы,

блины на пеньках, куликовская выпечка и чай.

Вход свободный.