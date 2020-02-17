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Встреча Масленицы

Встреча Масленицы

22 февраля в селе Монастырщино отметят начало масленичной недели. Начиная с субботы каждый день масленичной недели будут проводить в обычаях праздника. Вместе с сотрудниками музея гости соорудят чучело Масленицы, желающие смогут испечь блины на пеньках и попить чаю из самовара. На территории праздника будут и активные развлечения — катания с горы, верхом на лошади или в санях и лыжный лабиринт.

Поклонники верховой езды смогут посмотреть конное аджилити и даже попробовать себя в простых упражнениях.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА

Музейный комплекс героям Куликовской битвы в селе Монастырщино

12.00 — 15.00 Встреча Масленицы:

  • катание с горы,
  • лыжный лабиринт,
  • катание верхом и в санях,
  • конное аджилити и мастер-классы верховой езды,
  • изготовление чучела Масленицы,
  • блины на пеньках, куликовская выпечка и чай.

Вход свободный.

Где и когда?
Музейно-мемориальный комплекс в селе Монастырщино
село Монастырщино, Тульская область, село Монастырщино
22 февраля 2020, суббота
12:00
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FORTISSIMO
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12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1600-2200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Мураками
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9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Папа
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28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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