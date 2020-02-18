Открытый турнир по фехтованию на шпагах
22−23 февраля в «Новом поколении» состоится XVIII традиционный открытый турнир по фехтованию на шпагах памяти дважды героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова. Турнир посвящен Дню защитника Отечества. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2006−2008 года рождения — всего около 200 юных бойцов из Московской области, Москвы, Воронежа, Иванова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Тулы. Турнир соберет юных спортсменов ведущих фехтовальных школ ЦФО и Тульской области.
Соревнования такого высокого уровня будут проводится впервые в Тульской области и дадут импульс к развитию фехтования, как олимпийского вида спорта в нашем регионе.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
22 февраля 2020, суббота
11:00
23 февраля 2020, воскресенье
11:00
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1600-2200 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽