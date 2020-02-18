22−23 февраля в «Новом поколении» состоится XVIII традиционный открытый турнир по фехтованию на шпагах памяти дважды героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова. Турнир посвящен Дню защитника Отечества. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2006−2008 года рождения — всего около 200 юных бойцов из Московской области, Москвы, Воронежа, Иванова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Тулы. Турнир соберет юных спортсменов ведущих фехтовальных школ ЦФО и Тульской области.

Соревнования такого высокого уровня будут проводится впервые в Тульской области и дадут импульс к развитию фехтования, как олимпийского вида спорта в нашем регионе.

Вход свободный.