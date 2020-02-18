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Открытый турнир по фехтованию на шпагах

Открытый турнир по фехтованию на шпагах

22−23 февраля в «Новом поколении» состоится XVIII традиционный открытый турнир по фехтованию на шпагах памяти дважды героя Советского Союза Бориса Феоктистовича Сафонова. Турнир посвящен Дню защитника Отечества. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2006−2008 года рождения — всего около 200 юных бойцов из Московской области, Москвы, Воронежа, Иванова, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Тулы. Турнир соберет юных спортсменов ведущих фехтовальных школ ЦФО и Тульской области.

Соревнования такого высокого уровня будут проводится впервые в Тульской области и дадут импульс к развитию фехтования, как олимпийского вида спорта в нашем регионе.

Вход свободный.

 

Где и когда?
Новое поколение
Тула, Тула, ул. Металлургов 22а
22 февраля 2020, суббота
11:00
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23 февраля 2020, воскресенье
11:00
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Касса
FORTISSIMO
Купить билет
12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Louna
Купить билет
7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1600-2200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Вечеринка в стиле милитари
Купить билет
23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Мураками
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9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Папа
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28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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