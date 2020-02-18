Соревнования по сноукаякингу

На горнолыжном курорте «Форино» пройдут соревнования, но новому для Тулы спорту - сноукаякингу.

В программе покатушек:

разминка

квалификация

каяк-кросс

Big Air (лучший прыжок на трамплине)

скоростной спуск

ночные финалы каяк-кросса

При достаточном количестве участников будет проведен отдельный детский зачет.

В программе так же чай из самовара, музыка, хорошее настроение, улыбки и новые знакомства!

Приезжайте сами, привозите детей, бабушек-дедушек, соседей и любимых питомцев.

По организации проживания и за дополнительной информацией обращайтесь к Михаилу по тел. +79109470274

Стоимость: взрослые участники — стартовый взнос 500 р. (идет на оплату снегохода для заброски лодок на старт и призовой фонд), дети-участники — вход свободный.