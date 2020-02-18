Соревнования по сноукаякингу
На горнолыжном курорте «Форино» пройдут соревнования, но новому для Тулы спорту - сноукаякингу.
В программе покатушек:
- разминка
- квалификация
- каяк-кросс
- Big Air (лучший прыжок на трамплине)
- скоростной спуск
- ночные финалы каяк-кросса
При достаточном количестве участников будет проведен отдельный детский зачет.
В программе так же чай из самовара, музыка, хорошее настроение, улыбки и новые знакомства!
Приезжайте сами, привозите детей, бабушек-дедушек, соседей и любимых питомцев.
По организации проживания и за дополнительной информацией обращайтесь к Михаилу по тел. +79109470274
Стоимость: взрослые участники — стартовый взнос 500 р. (идет на оплату снегохода для заброски лодок на старт и призовой фонд), дети-участники — вход свободный.
Где и когда?
Ленинский район, деревня Форино
23 февраля 2020, воскресенье
16:00
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
6 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽