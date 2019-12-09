На сцене Городского концертного зала выступит народная артистка России Екатерина Шаврина в сопровождении дуэта виртуозных баянистов «БаяноМания». Концерт пройдет в рамках юбилейного тура певицы.

И дальше уже можно было бы ничего не говорить, а лишь затаив дыхание слушать: «Ах, зачем эту ночь», «Лучинушку», «Ой, мороз, мороз», «Окрасился месяц багрянцем» и «Гляжу в озера синие». Все те сотни песен, спетых Народной артисткой России за время её творческого пути, который не измеришь годами. Тем более что они, т. е. годы, над Екатериной Феоктистовной не властны.

Профессиональная деятельность Екатерины Шавриной началась в 16 лет с поступления в Государственный Волжский народный хор. Дальше встреча с Людмилой Зыкиной, которая буквально за руку отвела её в музыкальное училище им. Ипполитова -Иванова. Затем без отрыва от производства ГИТИС и… работа. Бесконечные переезды, гастроли, записи, концерты.

Три десятка альбомов, первый из которых вышел еще в 1968-ом. И это не только русские народные песни. Столь же комфортно Екатерина Шаврина чувствует себя и в жанре современной эстрады.

Влечение к современной эстрадной музыке появилось в творчестве певицы сравнительно недавно. Ей по душе модерновый европейский хит с многоголосными накладками, усложненными аранжировками, мощным инструменталом.

Объединив лучшее из своего богатейшего репертуара, Народная артистка России и предстанет перед своими многочисленными и верными поклонниками на предстоящем концерте. Поющая, красивая и молодая.

Милости просим на концерт Екатерины Шавриной!