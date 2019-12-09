Екатерина Шаврина
На сцене Городского концертного зала выступит народная артистка России Екатерина Шаврина в сопровождении дуэта виртуозных баянистов «БаяноМания». Концерт пройдет в рамках юбилейного тура певицы.
И дальше уже можно было бы ничего не говорить, а лишь затаив дыхание слушать: «Ах, зачем эту ночь», «Лучинушку», «Ой, мороз, мороз», «Окрасился месяц багрянцем» и «Гляжу в озера синие». Все те сотни песен, спетых Народной артисткой России за время её творческого пути, который не измеришь годами. Тем более что они,
Профессиональная деятельность Екатерины Шавриной началась в 16 лет с поступления в Государственный Волжский народный хор. Дальше встреча с Людмилой Зыкиной, которая буквально за руку отвела её в музыкальное училище им. Ипполитова -Иванова. Затем без отрыва от производства ГИТИС и… работа. Бесконечные переезды, гастроли, записи, концерты.
Три десятка альбомов, первый из которых вышел еще в 1968-ом. И это не только русские народные песни. Столь же комфортно Екатерина Шаврина чувствует себя и в жанре современной эстрады.
Влечение к современной эстрадной музыке появилось в творчестве певицы сравнительно недавно. Ей по душе модерновый европейский хит с многоголосными накладками, усложненными аранжировками, мощным инструменталом.
Объединив лучшее из своего богатейшего репертуара, Народная артистка России и предстанет перед своими многочисленными и верными поклонниками на предстоящем концерте. Поющая, красивая и молодая.
Милости просим на концерт Екатерины Шавриной!