афиша
афиша
Регистрация
Екатерина Шаврина

Екатерина Шаврина

На сцене Городского концертного зала выступит народная артистка России Екатерина Шаврина в сопровождении дуэта виртуозных баянистов «БаяноМания».  Концерт пройдет в рамках юбилейного тура певицы.

И дальше уже можно было бы ничего не говорить, а лишь затаив дыхание слушать: «Ах, зачем эту ночь», «Лучинушку», «Ой, мороз, мороз», «Окрасился месяц багрянцем» и «Гляжу в озера синие». Все те сотни песен, спетых Народной артисткой России за время её творческого пути, который не измеришь годами. Тем более что они, т. е. годы, над Екатериной Феоктистовной не властны.

Профессиональная деятельность Екатерины Шавриной началась в 16 лет с поступления в Государственный Волжский народный хор. Дальше встреча с Людмилой Зыкиной, которая буквально за руку отвела её в музыкальное училище им. Ипполитова -Иванова. Затем без отрыва от производства ГИТИС и… работа. Бесконечные переезды, гастроли, записи, концерты.

Три десятка альбомов, первый из которых вышел еще в 1968-ом. И это не только русские народные песни. Столь же комфортно Екатерина Шаврина чувствует себя и в жанре современной эстрады.

Влечение к современной эстрадной музыке появилось в творчестве певицы сравнительно недавно. Ей по душе модерновый европейский хит с многоголосными накладками, усложненными аранжировками, мощным инструменталом.

Объединив лучшее из своего богатейшего репертуара, Народная артистка России и предстанет перед своими многочисленными и верными поклонниками на предстоящем концерте. Поющая, красивая и молодая.

Милости просим на концерт Екатерины Шавриной!

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
22 февраля 2020, суббота
18:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
FORTISSIMO
Купить билет
12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Louna
Купить билет
7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1600-2200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Вечеринка в стиле милитари
Купить билет
23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Мураками
Купить билет
9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Папа
Купить билет
28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.