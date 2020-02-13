афиша
афиша
Регистрация
Зов предков

Зов предков

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 20.02.2020
 
Режиссер:
Крис Сандерс
  
Актеры:
Харрисон Форд, Карен Гиллан, Дэн Стивенс, Уэс Браун, Брэдли Уитфорд, Джин Луиса Келли, Кара Ги, Колин Вуделл, Омар Си, Престон Бэйли
  
Жанр:
приключения, семейный, детский
  
Продолжительноcть:
105 мин
  

История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.

Купить билет
Сегодня
11:00 Киносити
12:20 Алмаз Синема
12:35 Синема Стар
13:00 Киносити
15:00 Киносити
15:55 Алмаз Синема
16:50 Синема Стар
19:30 Киносити
21:30 Киносити
21:55 Алмаз Синема
23:30 Киносити
Завтра
11:00 Киносити
12:20 Алмаз Синема
12:35 Синема Стар
13:00 Киносити
15:00 Киносити
15:55 Алмаз Синема
16:50 Синема Стар
19:30 Киносити
21:30 Киносити
21:55 Алмаз Синема
23:30 Киносити
22 февраля, суббота
11:00 Киносити
12:20 Алмаз Синема
12:35 Синема Стар
13:00 Киносити
15:00 Киносити
15:55 Алмаз Синема
16:50 Синема Стар
19:30 Киносити
21:30 Киносити
21:55 Алмаз Синема
23:30 Киносити
23 февраля, воскресенье
11:00 Киносити
12:20 Алмаз Синема
12:35 Синема Стар
13:00 Киносити
15:00 Киносити
15:55 Алмаз Синема
16:50 Синема Стар
19:30 Киносити
21:30 Киносити
21:55 Алмаз Синема
23:30 Киносити
24 февраля, понедельник
11:00 Киносити
12:35 Синема Стар
13:00 Киносити
15:00 Киносити
16:50 Синема Стар
19:30 Киносити
21:30 Киносити
23:30 Киносити
25 февраля, вторник
11:00 Киносити
12:35 Синема Стар
13:00 Киносити
15:00 Киносити
16:50 Синема Стар
19:30 Киносити
21:30 Киносити
23:30 Киносити
26 февраля, среда
11:00 Киносити
12:35 Синема Стар
13:00 Киносити
15:00 Киносити
16:50 Синема Стар
19:30 Киносити
21:30 Киносити
23:30 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Вера Снежная
Купить билет
4 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Jakie Gage (США)
Купить билет
8 марта, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
Парад звёзд 80-х
Купить билет
29 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Тролль гнет ель
Купить билет
21 февраля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 700 ₽
Калевала
Купить билет
25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.