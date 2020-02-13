Зов предков
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 20.02.2020
Режиссер:
Крис Сандерс
Актеры:
Харрисон Форд, Карен Гиллан, Дэн Стивенс, Уэс Браун, Брэдли Уитфорд, Джин Луиса Келли, Кара Ги, Колин Вуделл, Омар Си, Престон Бэйли
Жанр:
приключения, семейный, детский
Продолжительноcть:
105 мин
История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.
Сегодня
|11:00
|Киносити
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Синема Стар
|13:00
|Киносити
|15:00
|Киносити
|15:55
|Алмаз Синема
|16:50
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|21:30
|Киносити
|21:55
|Алмаз Синема
|23:30
|Киносити
Завтра
|11:00
|Киносити
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Синема Стар
|13:00
|Киносити
|15:00
|Киносити
|15:55
|Алмаз Синема
|16:50
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|21:30
|Киносити
|21:55
|Алмаз Синема
|23:30
|Киносити
22 февраля, суббота
|11:00
|Киносити
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Синема Стар
|13:00
|Киносити
|15:00
|Киносити
|15:55
|Алмаз Синема
|16:50
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|21:30
|Киносити
|21:55
|Алмаз Синема
|23:30
|Киносити
23 февраля, воскресенье
|11:00
|Киносити
|12:20
|Алмаз Синема
|12:35
|Синема Стар
|13:00
|Киносити
|15:00
|Киносити
|15:55
|Алмаз Синема
|16:50
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|21:30
|Киносити
|21:55
|Алмаз Синема
|23:30
|Киносити
24 февраля, понедельник
|11:00
|Киносити
|12:35
|Синема Стар
|13:00
|Киносити
|15:00
|Киносити
|16:50
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|21:30
|Киносити
|23:30
|Киносити
25 февраля, вторник
|11:00
|Киносити
|12:35
|Синема Стар
|13:00
|Киносити
|15:00
|Киносити
|16:50
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|21:30
|Киносити
|23:30
|Киносити
26 февраля, среда
|11:00
|Киносити
|12:35
|Синема Стар
|13:00
|Киносити
|15:00
|Киносити
|16:50
|Синема Стар
|19:30
|Киносити
|21:30
|Киносити
|23:30
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:20
15:55
21:55
|Киносити
|
11:00
13:00
15:00
19:30
21:30
23:30
|Синема Стар
|
12:35
16:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:20
15:55
21:55
|Киносити
|
11:00
13:00
15:00
19:30
21:30
23:30
|Синема Стар
|
12:35
16:50
22 февраля, суббота
|Алмаз Синема
|
12:20
15:55
21:55
|Киносити
|
11:00
13:00
15:00
19:30
21:30
23:30
|Синема Стар
|
12:35
16:50
23 февраля, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:20
15:55
21:55
|Киносити
|
11:00
13:00
15:00
19:30
21:30
23:30
|Синема Стар
|
12:35
16:50
24 февраля, понедельник
|Киносити
|
11:00
13:00
15:00
19:30
21:30
23:30
|Синема Стар
|
12:35
16:50
25 февраля, вторник
|Киносити
|
11:00
13:00
15:00
19:30
21:30
23:30
|Синема Стар
|
12:35
16:50
26 февраля, среда
|Киносити
|
11:00
13:00
15:00
19:30
21:30
23:30
|Синема Стар
|
12:35
16:50
4 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
8 марта, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
29 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1400-2000 ₽
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽