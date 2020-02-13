Зов предков

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 20.02.2020

Режиссер: Крис Сандерс

Актеры: Харрисон Форд, Карен Гиллан, Дэн Стивенс, Уэс Браун, Брэдли Уитфорд, Джин Луиса Келли, Кара Ги, Колин Вуделл, Омар Си, Престон Бэйли

Жанр: приключения, семейный, детский

Продолжительноcть: 105 мин

История Бэка, дружелюбного пса, чья размеренная домашняя жизнь перевернулась с ног на голову во времена золотой лихорадки в 1880-х, когда его вырвали из дома в Калифорнии и перевезли в дикую и холодную Аляску. Будучи новичком в упряжке почтовой службы, а впоследствии лидером, Бак попадает в невероятное приключение, находит свое место в мире и становится хозяином своей жизни.