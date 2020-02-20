Ралли, экстрим и стриптиз: обзор лучших событий 23 Февраля

Традиционно в этот день в Туле прогремит праздничный салют. Начнется он в 21.00 на набережной реки Упы со стороны Пролетарского моста. А пока – об интересных событиях этого дня.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 11.00−18.00 Полное расписание по ссылке.

Где: парк «Патриот», Тула, ул. Рязанская, 25/2. Восточный обвод (напротив Суворовского училища)

Вход свободный, на кибер-турнир в «Фабрике будущего» и посещение центра военно-тактических игр требуется предварительная регистрация.

В честь праздника на территории военно-патриотического парка «Патриот-Тула» готовится большая праздничная программа.

В «Фабрике будущего» пройдет бесплатный кибер-турнир, а также все желающие смогут поиграть в страйкбол, лазертаг и пройти квесты в центре военно-тактических игр.

Также в программе показательные выступления рубки шашкой и мастер-классы по мечевому бою, выставка спасательной техники МЧС и показ фильма «Солдатик». На интерактивной площадке с оружием времен Великой Отечественной войны можно будет самостоятельно разобрать и собрать автомат Калашникова.

Когда: 22 февраля, суббота, 10.00 — 18.30. Полное расписание по ссылке.

Где: Куликово поле, музейный комплекс, деревня Моховое, Куркинский район

Вход свободный.

В Моховом состоится Кубок Тульской области по ралли-спринту «Пересвет». Участников ждет два зачетных заезда на трассе в 7 километров.

В этом году в гонках примут участие спортсмены на заднеприводных, переднеприводных и полноприводных легковых автомобилях в зачетных классах «1400», «1600» и «2000». За рулем — и новички, и обладатели спортивных разрядов. В соревнованиях примут участие 30 экипажей из Тульской области, Москвы, Серпухова, Коломны, Калуги, Рязани, Курска и других городов.

И дети, и взрослые будут пилить дрова на скорость, метать копья-сулицы, стрелять из лука и гигантской рогатки, перетягивать канат и забивать шайбы метлами. Интеллектуалам предложат свою битву с историческими загадками. Музейное кафе приготовит плов из полбы, выращенной на Куликовом поле, кислые щи и фирменную выпечку, шашлык, сбитень.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 20.00

Где: Wright Brothers, бар, Тула, ул. Советская, 10

Цена: 1500 р. В стоимость входят напиток, место за столом, шоу-программа, подарки.

В ресторане Wright Brothers состоится вечеринка в стиле милитари для настоящих мужчин. На территории праздника будет работать барбершоп. Всю развлекательную программу ведут девушки. Организаторы обещают женское шоу, выступление эквилибристки, концерт и танцы, подарки и сюрпризы. Каждого на входе ждет приветственный напиток.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 21.00

Где: «Мёд», культурно-развлекательный комплекс

Тула, ул. Чапаева, 51

Цена: 100 р. девушкам вход свободный.



Куда идти смотреть стриптиз, как не в клуб «Мёд»? В этот вечер здесь состоится праздничная вечеринка для мужчин и их спутниц.

В программе брутальные конкурсы, горячие девушки гоу-гоу, жаркое стриптиз-шоу, музыкальные сеты от резидентов клуба и ведущая вечера – Анна Проходцева.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 16.00

Где: база отдыха «Форино», Ленинский район

Цена: взрослые участники — стартовый взнос 500 р. , дети-участники — вход свободный. По организации проживания информация по тел. +7 (910) 947-02-74

На горнолыжном курорте «Форино» пройдут соревнования по новому для Тулы спорту – сноукаякингу.

В программе покатушек:

разминка,

квалификация,

каяк-кросс,

Big Air (лучший прыжок на трамплине),

скоростной спуск,

ночные финалы каяк-кросса.

При достаточном количестве участников будет проведен отдельный детский зачет.

В программе также чай из самовара, музыка, хорошее настроение, улыбки и новые знакомства.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 13.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова , Комсомольский парк культуры и отдыха, филиал, ГУ ТО « Тульские парки»

Тула (ул. Октябрьская, 188-а), Пролетарский парк культуры и отдыха

Тула (ул. Кутузова, 131-а).

Вход свободный.

На территории Центрального, Комсомольского и Пролетарского парков пройдут праздничные мероприятия. Гостей ждет развлекательная концертная программа.

Когда: 22 февраля, суббота, 14.00, 23 февраля, воскресенье, 12.00

Где: Музей оружия, здание-«шлем», Тула, улица Октябрьская, 2 (санитарный день — последний понедельник каждого месяца)

Стоимость: по входному билету в музей (взрослый — 450 р., пенсионеры/студенты — 300 р.), для ветеранов Великой Отечественной войны и Вооруженных Сил, военнослужащих, суворовцев и кадетов вход свободный.

В здании-«шлеме» Музея оружия праздник продлится два дня. 22 февраля здесь выступит Губернаторский духовой оркестр с программой «Служу России!», а непосредственно в день праздника гостей ждут настоящие мужские развлечения — виртуальные установки по управлению боевыми машинами, страйкбольные и интерактивные тиры, курс молодого бойца в командной игре «Стальные стражи в бою» и учебная стрельба.

Когда: 20 февраля, пятница, 18.00

Где: ДК металлургов, Тула, ул. Металлургов, 22

Вход свободный.

В ДК металлургов состоится праздничный концерт, приуроченный ко Дню защитника Отечества. На сцене выступят хореографические, музыкальные и патриотические коллективы из Центра культуры и досуга.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 17.00

Где: Театрально-концертный центр, Тула, пр. Ленина, 85, корпус А, 2 этаж

Цена: 200−350 р.

В Театрально-концертном центре «Эрмитаж» пройдет праздничный концерт кроссовер-ансамбля Red Sparrow Band. Музыканты берут известные мелодии поп- и рок-хиты, саундтреки к фильмам и компьютерным играм и причудливо тасуют их. Любители живой музыки и юмора точно оценят.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 20.00

Где: Harat's Pub, Тула, Красноармейский проспект, 19

Цена: 500 р.

Специально для тульских мужчин наша горячая землячка Блондинка КсЮ устроит в Harat's pub праздничный концерт. В программе лучшие хиты от панк- и грандж-рока до металл-кора. Яркий образ певицы сочетает в себе дерзость и сексуальность с долей гламура.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 19.00

Где: М2, тульский рок-клуб, Тула, ул. Октябрьская, 306

Цена: 600-1000р.

На сцене ТУЛЬСКОГО РОК-КЛУБА М2 для мужчин будут петь красивые и обаятельные девушки. Их имена говорят сами за себя. На сцене выступят солистки RedBearry, River Bridge, KreepShow, HolyStone.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 19.00

Где: Backstage club, Тула, ул. Демидовская, 179.

Цена: 300 р.

В клубе BACKSTAGE состоится двойной концерт панк-рока. На сцене выступят группы Sellout и «Архипанк». В этот вечер вас ждет музыкальная смесь металла, альтернативы, электронщины и чертовщины.

Две группы с женским вокалом, считающиеся лучшими в своих регионах, представят свои новые альбомы. Помимо музыки гостей ждут конкурсы, призы и другие развлечения.

Когда: 23 февраля, воскресенье, 10.00-18.00

Где: Mузей военной истории тульского края

Тула, Музейно-выставочный комплекс Тульского кремля

Цена: взрослые – 150 руб., пенсионеры РФ, студенты (очная форма обучения) – 100 руб., до 16 лет – бесплатно.

Ежегодная выставка, приуроченная к годовщине вывода советских войск из Афганистана, в этом году выросла в целый микромузей. Теперь на территории Тульского военно-исторического музея работает отдельный зал, посвященный тулякам — участникам локальных войн и вооруженных конфликтов II половины XX века.

Посетители музея увидят уникальные документы (книги, газеты, письма, фотографии, наградные документы), предметы обмундирования и снаряжения и мультимедийные энциклопедии, которые рассказывают о военных конфликтах второй половины ХХ века. А с помощью виртуальных технологий гости смогут почувствовать в самом центре боя.

Когда: 23 февраля, суббота, 11.00

Где: «Новое поколение», Тула, ул. Металлургов, 22-а

Вход свободный.

В «Новом поколении» состоится открытый турнир по фехтованию на шпагах, посвященный Дню защитника Отечества. В соревнованиях примут участие юноши и девушки 2006−2008 года рождения — всего около 200 юных бойцов из Московской области, Москвы, Воронежа, Иваново, Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга, Тулы. Турнир соберет юных спортсменов ведущих фехтовальных школ ЦФО и Тульской области.

Цена: от 140 р.

В мужской день нет ничего лучше просмотра хорошего криминального боевика, тем более если его создал мэтр криминальной комедии Гай Ричи. В фильме снялось огромное количество крутых голливудских актеров.

По сюжету предприимчивый американец с оксфордскими манерами построил нелегальный бизнес в поместьях обедневшей английской аристократии. Однако когда он решает продать его влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены. Переговоры рискуют разгореться кровопролитными перестрелками со множеством смертей, прежде чем все стороны смогут найти хоть какой-нибудь компромисс.