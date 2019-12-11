В Harat's pub выступит Блондинка КсЮ - российская рок-певица, композитор, автор музыки и текстов собственных песен, а так же песен других известных исполнителей.

Яркий образ певицы сочетает в себе дерзость и сексуальность с долей гламура. Стилистическое направление от панк- и грандж-рока до металл-кора. Ее группа была основана в 2005 году и существует по сей день. Коллектив активно концертирует по стране и участвует в популярных рок-фестивалях таких как «Нашествие» и др.