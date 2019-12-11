Блондинка КсЮ
В Harat's pub выступит Блондинка КсЮ - российская рок-певица, композитор, автор музыки и текстов собственных песен, а так же песен других известных исполнителей.
Яркий образ певицы сочетает в себе дерзость и сексуальность с долей гламура. Стилистическое направление от панк- и грандж-рока до металл-кора. Ее группа была основана в 2005 году и существует по сей день. Коллектив активно концертирует по стране и участвует в популярных рок-фестивалях таких как «Нашествие» и др.
Где и когда?
Тула, Красноармейский проспект, 19
23 февраля 2020, воскресенье
20:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 990 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 900-1500 ₽
21 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
7 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
3 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-2000 ₽
15 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 525-1125 ₽