23 февраля в парке «Патриот»

С 11.00 до 18.00 на территории военно-патриотического парка «Патриот-Тула» готовится большая праздничная программа в честь Дня защитника Отечества.

Конгресс-центр

11.00-12.00 Бесплатный кибер-турнир в «Фабрике будущего». Для участия требуется предварительная регистрация.

12.00-13.00 Бесплатное посещение центра военно-тактических игр* Для участия требуется предварительная регистрация.

13.00-14.30 Показ фильма «Солдатик»

14.30-16.30 Мастер-класс по созданию моделей «Техника в масштабе»

площадка у тенто-мобильного укрытия №3

14.30-16.30 Показательные выступления и мастер-классы от Тульского регионального отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» и мастер-класс по современному мечевому бою.

Тенто-мобильное укрытие №1

14.30-16.30

Интерактивная программа «Научись спасать жизнь», выставка спасательной техники, мастер-классы, обучающие игры от Главного управления МЧС России по Тульской области.

Выставочная интерактивная площадка с оружием времен Великой Отечественной войны, мастер-класс по сборке/разборке автоматов Калашникова; фотосессия с оружием

16.30- 17.30 Концертная программа «Фронтовые песни»

17.30 -18.00 Угощение гостей мероприятия.