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23 февраля в парке «Патриот»

23 февраля в парке «Патриот»

С 11.00 до 18.00 на территории военно-патриотического парка «Патриот-Тула» готовится большая праздничная программа в честь Дня защитника Отечества.

Конгресс-центр

11.00-12.00 Бесплатный кибер-турнир в «Фабрике будущего». Для участия требуется предварительная регистрация.

12.00-13.00 Бесплатное посещение центра военно-тактических игр* Для участия требуется предварительная регистрация.

13.00-14.30 Показ фильма «Солдатик»

14.30-16.30 Мастер-класс по созданию моделей «Техника в масштабе»

площадка у тенто-мобильного укрытия №3

14.30-16.30 Показательные выступления и мастер-классы от Тульского регионального отделения Федерации рубки шашкой «Казарла» и мастер-класс по современному мечевому бою.

Тенто-мобильное укрытие №1

14.30-16.30

  • Интерактивная программа «Научись спасать жизнь», выставка спасательной техники, мастер-классы, обучающие игры от Главного управления МЧС России по Тульской области.
  • Выставочная интерактивная площадка с оружием времен Великой Отечественной войны, мастер-класс по сборке/разборке автоматов Калашникова; фотосессия с оружием

16.30- 17.30 Концертная программа «Фронтовые песни»

17.30 -18.00 Угощение гостей мероприятия.

 

Где и когда?
Патриот
Тула, Восточный обвод (напротив Суворовского училища)
23 февраля 2020, воскресенье
11:00
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Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 990 ₽
7РАСА
Купить билет
28 марта, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 900-1500 ₽
Мари Краймбрери
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21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Erik Leuthäuser (Германия)
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7 марта, суббота 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 500 ₽
RASA
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3 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-2000 ₽
Экс-ББ
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15 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 525-1125 ₽
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