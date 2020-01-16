Джаз-клуб: Saints Cats

"Как сделать хорошую музыку? Несомненно, нужно искренне любить, то, что играешь. В нашем прочтении известных песен мы делаем именно это", — говорят о своем проекте участники Saints Cats.



Blues, blues-rock, rock'n'roll уже более полувека звучат по всему миру. Сменяются десятилетия, тысячи артистов и новых жанров приходят и уходят. Но эта музыка остается живой и востребованной.

Именно живые выступления способны погрузить в атмосферу неувядающей классики качественно выдержанных песен. Ведь свободное течение звуков и импровизация, как ничто иное передают чувства и эмоции.