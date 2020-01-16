Джаз-клуб: Saints Cats
"Как сделать хорошую музыку? Несомненно, нужно искренне любить, то, что играешь. В нашем прочтении известных песен мы делаем именно это", — говорят о своем проекте участники Saints Cats.
Blues, blues-rock, rock'n'roll уже более полувека звучат по всему миру. Сменяются десятилетия, тысячи артистов и новых жанров приходят и уходят. Но эта музыка остается живой и востребованной.
Именно живые выступления способны погрузить в атмосферу неувядающей классики качественно выдержанных песен. Ведь свободное течение звуков и импровизация, как ничто иное передают чувства и эмоции.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 февраля 2020, суббота
19:00
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1600-2200 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽