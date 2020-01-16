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Джаз-клуб: Saints Cats

Джаз-клуб: Saints Cats

"Как сделать хорошую музыку? Несомненно, нужно искренне любить, то, что играешь. В нашем прочтении известных песен мы делаем именно это", — говорят о своем проекте участники Saints Cats.

Blues, blues-rock, rock'n'roll уже более полувека звучат по всему миру. Сменяются десятилетия, тысячи артистов и новых жанров приходят и уходят. Но эта музыка остается живой и востребованной.
Именно живые выступления способны погрузить в атмосферу неувядающей классики качественно выдержанных песен. Ведь свободное течение звуков и импровизация, как ничто иное передают чувства и эмоции.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
22 февраля 2020, суббота
19:00
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FORTISSIMO
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12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1600-2200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Мураками
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9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Папа
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28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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