Анатолий Вассерман в Туле: о великих людях, Советском Союзе и интеллектуальных играх

На днях в Туле в Harats Pub состоялся вечер вопросов и ответов самого интеллектуального человека России – Анатолия Вассермана. Сам он, открывая встречу, представился в шутку «ковёрным публицистом».

Встреча получилась весьма многогранной. Анатолий Александрович рассказал, над чем он работает сейчас, и подробно ответил на вопросы туляков, а вопросов участники приготовили столько, что общение длилось более трех часов!

– Я переквалифицировался из программистов в публицисты, а заодно стал еще и политическим консультантом. Произошло всё это в первой половине 90-х годов. С тех пор все мои самостоятельные труды связаны с двумя темами: «Почему развалился социализм: что было закономерно, а что случайно? Какие выводы можно из этого извлечь?» и «Почему Россия развалилась: что было закономерно, что случайно и можно ли добиться ее воссоединения мирным путем в обозримом будущем?».

Под словом «Россия» здесь следует понимать не нынешние границы страны, а объединение территорий, которые когда-то входили в состав единой страны, а теперь отделились, но их население в большинстве своем продолжает говорить на русском языке.

– То, что есть проблемы у социализма, стало ясно почти сразу после восстановления экономики страны после войны. И связаны они были с планированием работы всех предприятий. Дело в том, что планирование представляет собой решение системы линейных уравнений. Уравнения эти не что иное, как матрица материального баланса, каждая клетка которой – указание, сколько ресурса одного наименования нужно для производства единицы ресурса другого наименования. Например, без угля не сделать сталь или чугун для отливки рамы рояля. Если же взять весь объем производимых товаров в Советском Союзе, то их число составляло около 20 млн единиц. На тот момент мощности вычислительной аппаратуры были невелики и потребовались бы миллиарды лет на то, чтобы спланировать госзаказ на один год. Именно поэтому на практике их составляли очень приблизительно и грубо. И выгодным с течением времени оказалось децентрализованное планирование, когда каждое производство стало планировать свою деятельность самостоятельно. То есть предприятия перешли на рыночную экономику. Но сейчас вычислительная мощность техники выросла в разы, и если она такими же темпами продолжит расти, то к концу 2020 года на составление оптимального плана будет уходить менее суток, а значит, социализм снова станет экономически целесообразен. И тогда к нему может вернуться и наша страна, и весь мир.

– Кого Вы можете назвать великими личностями в истории нашего государства?

– Великих людей в нашей истории всегда было предостаточно, их очень много, всех не перечислю, поэтому назову только трех наиболее оболганных нашей историей – Иван IV (Грозный), Иосиф Джугашвили (Сталин) и Владимир Путин. Обвинения в адрес Ивана IV взяты из ливонских и польских агитационных трудов, выпущенных в годы войны с Россией. За эти годы было написано очень много фальшивок, а поскольку их подписывали люди, побывавшие на русской службе и бежавшие в основном из-за различных хищений, то считается, что всё написано с натуры. Второй оклеветанный – Иосиф Виссарионович Джугашвили, в этом постарались Лев Бронштейн и Никита Хрущев. Про Путина не буду рассказывать подробно, скажу лишь, что каждый раз, когда мне кажется, что Путин не прав, дальнейший ход событий подтверждает, что не прав был я.

– Что для Вас счастье?

– Это ощущение планов. Когда у меня что-то получается сделать, я, как правило, счастлив.

– К какому обществу мы придем в ближайшее время?

– Мы придем к социализму, но он будет разительно отличаться от того, при каком прошла большая часть моей жизни, просто потому, что в его основе будет совершенно иная техническая основа. А что будет через сто лет, я и предсказать не берусь.

– Как относитесь к предложенным поправкам Конституции?

– Отношение самое положительное. Эти поправки приведут к тому, что президент останется сильнее каждой из ветвей власти по отдельности, но совместно они смогут то или иное его решение передавить. Таким образом мы получим защиту от ельцинского самодурства.

– Хотели бы Вы быть революционером и в какой революции хотели бы поучаствовать?

– В молодости хотел, а сейчас нет. Я согласен с мыслью, высказанной Егором Гайдаром в одной из последних работ «Смуты и институты»: есть такие общественные механизмы, которые срабатывают при любой революции и приводят к таким катастрофическим эффектам, что воспользоваться плодами революции в полной мере может только следующее поколение. Поэтому я очень хочу, чтобы следующий переход к социализму был безударным, потому что надеюсь дожить до него и воспользоваться его плодами.

Мог бы я быть революционером? Практиком – едва ли, скорее, теоретиком, с практикой у меня всегда были разные сложности. Из всех революций, которые были, я бы предпочел поучаствовать только в революции 7 ноября 1917 года. Прежде всего потому, что эта революция была практически бескровной. Эффектная киношная сцена штурма Зимнего дворца – фантазия в чистом виде.

– У Вас замечательная память. Это врожденное качество или достигнуто какими-то специальными тренировками?

– Я никогда не тренировал память, она в нашей семье в последних трех поколениях очень хорошая. Многие ученые считают, что мозг фиксирует всё, что в него попадает. То есть задача не в том, чтобы запомнить, а в том, чтобы вспомнить. То, что человека интересует, вспоминается часто и потому вспоминается легко. А я любопытный и интересуюсь очень многим.

Второй нюанс – я изрядно хвастлив, хотя забочусь о том, чтобы было чем хвастаться: я не помню всего на свете, но когда в выступление вкраплено много различных редких фактов, складывается впечатление полного всезнания. Но на самом деле это далеко не так.

– Как Вы готовились к интеллектуальным играм?

– Готовиться к ним бессмысленно, перед смертью не надышишься, перед игрой не начитаешься. Но вот опыт интеллектуальных игр накапливать можно и нужно. Опыт нужен для того, чтобы научиться понимать суть вопросов. Интеллектуальные игры потому и интеллектуальные, что вопросы в них не на знание, а на понимание сути. В каждом вопросе есть зацепки, позволяющие выйти на правильный ответ, отталкиваясь от общеизвестных фактов, а также от фактов, упомянутых в самом вопросе.

Порой эти рассуждения бывают довольно сложными, но есть несколько типовых схем рассуждения, которые прокручивают в уме опытные игроки прямо по хочу чтения вопроса. Если вопрос полностью укладывается в эти схемы, то к концу чтения ответ уже готов, а со стороны кажется, что человек его заранее знал, как принято говорить в нашем «спорте», – вычислил.

Все игроки таких игр знают гораздо меньше, чем кажется со стороны, а вот думают гораздо больше. Надо сказать, что это очень полезно и в остальной жизни. Участники интеллектуальных игр в среднем успешнее, чем люди тех же поколений, с тем же образованием, но не имеющие такого опыта.

Главное ощущение от участия в таких играх – постоянное нервное напряжение. Это все-таки тяжелая работа.

– Есть ли у Вас вредные привычки?

– Вредных привычек у меня много, результат одной из них вы видите вот в этой «трудовой мозоли». Я сейчас вешу на 1,5 пуда больше, чем допустимо человеку моего роста, именно потому, что не имею привычки вести здоровый образ жизни. Хотя с курением я завязал, было нелегко, но всё же получилось. Первую сигарету я выкурил 4 октября 1969 года, последнюю – 15 июля 1990 года. Так что не курю уже больше, чем курил.

Еще одна вредная привычка – потребление больших доз кофеина, а также после интеллектуальных турниров я могу употребить и алкогольные напитки.

В конце встречи Анатолий Вассерман поделился списком авторов, пишущих об отечественной истории. Общий курс – Евгений Спицын, если интересует советская эпоха, то лучшие авторы – это Юрий Жуков, Елена Прудникова и Владимир Чунихин. А если интересует военная история, Вассерман советует читать Алексея Исаева.

из досье myslo

Анатолий Александрович Вассерман — советский, украинский и российский журналист, публицист, телеведущий, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных телеигр. гражданин России с 27 января 2016 года.

Родился 9 декабря 1952 года в Одессе, Украинская ССР.

Окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности, факультет теплофизики, по специальности «инженер-теплофизик».



Работал программистом научно-исследовательского сектора одесского НПО «Холодмаш», одесского всесоюзного НИИ «Пищепромавтоматика».



С 23 ноября 1991 года по настоящее время — журналист, с 1995 года — политический консультант.



В 1994 году баллотировался в Верховную Раду Украины, занял второе место в округе.



С 2008 года по 2010 годы — шеф-редактор научно-популярного журнала «Идея Икс» (журнал перестал выходить в 2010 году).



Вассерман утверждает, что в юности дал обет целомудрия, который соблюдает до сих пор. Он сожалеет о данном обете, но считает, что в его возрасте менять что-либо сложно. Кроме русского языка владеет также украинским, английским и эсперанто со словарем.