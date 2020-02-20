Эксперимент Myslo: проверяем качество продуктов в домашних условиях

Мы собрали самые популярные народные способы проверки продуктов на качество и натуральность и провели эксперимент над популярными продуктами из супермаркетов.

Оговоримся сразу, что такие народные способы проверки не претендуют на звание профессионального исследования, но каждый из этих несложных тестов вы можете провести у себя дома.

Творог

Иногда производители пытаются увеличить вес продукта, добавляя в творог совсем немолочные составляющие. Чаще всего – крахмал. Проверить, есть ли он в составе продукта, очень просто: достаточно капнуть пару капель йода на продукт, и некачественный творог сразу посинеет.

Мы купили три пачки по 180 г 9% творога популярных марок – «Лебедянь» (65,9 руб.), «Тульский» (51,9 руб., акция) и самый дешевый товар из категории – творог торговой марки «Просто» (всего 37,6 руб.). Весь товар был взят с полки с пометкой «без заменителя молочного жира».

Производители нас не обманули – все три образца прошли проверку. В двух из них – твороге «Лебедянь» и «Тульский» йод вообще не изменил окраску. В продукте торговой марки «Просто» творог слегка изменил цвет на серый, но синим не стал. Нам показалось, что этот творог отличается по составу от двух других. Но сделать окончательный вывод без экспертизы нельзя.