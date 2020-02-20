Эксперимент Myslo: проверяем качество продуктов в домашних условиях
Мы собрали самые популярные народные способы проверки продуктов на качество и натуральность и провели эксперимент над популярными продуктами из супермаркетов.
Оговоримся сразу, что такие народные способы проверки не претендуют на звание профессионального исследования, но каждый из этих несложных тестов вы можете провести у себя дома.
Творог
Иногда производители пытаются увеличить вес продукта, добавляя в творог совсем немолочные составляющие. Чаще всего – крахмал. Проверить, есть ли он в составе продукта, очень просто: достаточно капнуть пару капель йода на продукт, и некачественный творог сразу посинеет.
Мы купили три пачки по 180 г 9% творога популярных марок – «Лебедянь» (65,9 руб.), «Тульский» (51,9 руб., акция) и самый дешевый товар из категории – творог торговой марки «Просто» (всего 37,6 руб.). Весь товар был взят с полки с пометкой «без заменителя молочного жира».
Производители нас не обманули – все три образца прошли проверку. В двух из них – твороге «Лебедянь» и «Тульский» йод вообще не изменил окраску. В продукте торговой марки «Просто» творог слегка изменил цвет на серый, но синим не стал. Нам показалось, что этот творог отличается по составу от двух других. Но сделать окончательный вывод без экспертизы нельзя.
Сметана
Сметану мы решили проверить сразу двумя способами. Во-первых, по аналогии с творогом, мы подвергли ее испытанию йодом. Для исследования выбрали три образца – сметану «Простоквашино»(37,9 руб. за 180 г), «Тульская» (44,9 руб. за 180 г) и «Лебедянь» (64,9 руб. за 300 г).
Все образцы успешно справились с испытанием.
Но для сметаны у нас был приготовлен еще один эксперимент. Мы нашли в сети много информации о том, что узнать о наличии растительных жиров в этом продукте можно с помощью воды. Для этого нужно развести ложку сметаны в стакане с теплой водой. О наличии растительных жиров расскажут белые сгустки на поверхности. Для проведения этого испытания по техническим причинам мы заменили один образец: сметану «Тульская» на сметану «Родная природа» (61 руб. за 250 г).
И здесь результаты нас удивили. Мы размешали по ложке сметаны в стакане теплой воды температурой примерно 70 градусов. И сметана «Родная природа», и сметана «Лебедянь» превратилась в белые хлопья.
А спустя несколько минут содержимое стакана представляло собой мутную воду и белые сгустки на поверхности. Сметана «Простоквашино» размешалась однородно.
На основании этого эксперимента мы не может утверждать, что в двух образцах сметаны выявили растительные жиры, это всего лишь народный метод проверки. Однако не хотелось бы, чтобы сметана превратилась в белые хлопья, когда вы, например, добавите ее в борщ.
Майонез
Майонез также проверили на наличие крахмала. В составе этого продукта крахмал иногда появляется вместо яичного порошка. Такую замену мы можем не почувствовать на вкус, но пользы она нам не принесет.
Мы исследовали майонез «Слобода» «Провансаль» (41,9 руб. за 230 мл), «Ряба» «Оливковый» (42,9 руб. за 233 г.) и самый дешевый образец «Просто» «Провансаль» (24,9 руб. за 220 мл). Скажем сразу, что последний образец слегка насторожил нас своим цветом. В отличие от других образцов он был очень белым и не растекся по стакану, как «Ряба» и «Слобода».
Однако при добавлении йода ни один майонез не посинел. А значит, крахмала там не обнаружено.
Сливочное масло
Настоящее сливочное масло делается из натуральных сливок или молока. И если залить кипятком кусочек настоящего масла, оно быстро растает и расплывется по поверхности. Маргарин и спред с добавлением пальмового масла будут плавать по поверхности в виде кусочков.
Мы исследовали масло трех торговых марок: «Бежин луг» (109,9 руб. за 180 г), «Козельское живое» (125 руб. за 200 г) и «Экомилк»(109,9 руб. за 180 г).
Самым первым начало растворяться масло «Экомилк», потом «Козельское живое», затем «Бежин луг». Все образцы прошли испытания.
После испытаний мы оставили масло на ночь открытым при комнатной температуре. Оно не изменило формы, только стало мягким. Казалось бы, это должно нас насторожить, но все в тех же проверках говорят, что это как раз показатель качества. Температура плавления сливочного масла – больше 28 градусов, в комнате заметно прохладнее. Так что растечься здесь мог только спред.
Проверяем миф из интернета
Почему горят шоколадки? Наверняка многие видели в сети пугающие кадры с горящим шоколадом. Мы тоже решили поэкспериментировать. Купили молочный – «Аленка» и Alpen Gold. Мы, честно, всеми силами пытались поджечь их при помощи зажигалки, но вспышек и пламени так и не получили. шоколадки подгорали, но потом таяли.
Почему могут гореть продукты? Вообще в пылающих от зажигалки продуктах нет ничего удивительного, потому что белки, жиры и углеводы отлично горят. И при таких экспериментах с продуктами нужно учитывать температуру их плавления.
У шоколада она, например, 30-38 градусов. Пламя зажигалки дает куда больше градусов, поэтому и продукт выделяет так много энергии, что загорается. Так что не спешите верить впечатляющим и ярким экспериментам со сжиганием продуктов.