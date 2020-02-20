В Тульском цирке началось новое представление «13 месяцев»! Действие будет происходить на манеже-сцене. Зрителей ждет незабываемое шоу фонтанов, увлекательный сюжет и завораживающая атмосфера.

В представлении струи воды становятся полноценными героями, время от времени, они будут подниматься на высоту до 22 метров. Фонтанная конструкция представляет собой 350 тонн оборудования с 92 тоннами воды.

В программе будут представлены классические жанры циркового искусства — акробатика, воздушная гимнастика, клоунада!

Помимо этого зритель увидит дрессированных морских львов, попугаев и собак, а также велофигуристов, жонглёров и удивительный номер с хула-хупами!

22-24 февраля можно приобрести билеты по специальным ценам.

Стоимость: 500-900 р.