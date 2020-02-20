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13 месяцев

13 месяцев

В Тульском цирке началось новое представление «13 месяцев»! Действие будет происходить на манеже-сцене. Зрителей ждет незабываемое шоу фонтанов, увлекательный сюжет и завораживающая атмосфера. 

В представлении струи воды становятся полноценными героями, время от времени, они будут подниматься на высоту до 22 метров. Фонтанная конструкция представляет собой 350 тонн оборудования с 92 тоннами воды.

В программе будут представлены классические жанры циркового искусства — акробатика, воздушная гимнастика, клоунада!

Помимо этого зритель увидит дрессированных морских львов, попугаев и собак, а также велофигуристов, жонглёров и удивительный номер с хула-хупами!

22-24 февраля можно приобрести билеты по специальным ценам.

Стоимость: 500-900 р.

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула, улица Советская, 96
22 февраля 2020, суббота
12:00
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22 февраля 2020, суббота
17:00
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23 февраля 2020, воскресенье
12:00
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Касса
FORTISSIMO
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12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1600-2200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Мураками
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9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Папа
Купить билет
28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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