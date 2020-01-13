В Городском концертном зале покажут комедию «Суп из канарейки» по пьесе сербского писателя Милоша Радовича.

Как известно, подавляющее большинство женщин считают гражданский брак не слишком надежной семейной гаванью. И, напротив, подавляющее большинство мужчин почему-то придерживаются прямо противоположного мнения.

Герои спектакля «Суп из канарейки» прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог знаменитого казенного заведения под названием ЗАГС. Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего пять минут и у героев еще есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь…