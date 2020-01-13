афиша
афиша
Регистрация
Суп из канарейки

Суп из канарейки

В Городском концертном зале покажут комедию «Суп из канарейки» по пьесе сербского писателя Милоша Радовича.

Как известно, подавляющее большинство женщин считают гражданский брак не слишком надежной семейной гаванью. И, напротив, подавляющее большинство мужчин почему-то придерживаются прямо противоположного мнения.

Герои спектакля «Суп из канарейки» прожили в гражданском браке долгие 13 лет, пока не отважились переступить порог знаменитого казенного заведения под названием ЗАГС. Но станут ли гарантией их семейного счастья белое платье, свадебный марш и штамп в паспорте? До регистрации брака остается всего пять минут и у героев еще есть возможность заглянуть вперед в их будущую законную семейную жизнь…

 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула, улица Советская, 2
24 февраля 2020, понедельник
17:00
Купить билет
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Остап Альтман
Купить билет
23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Louna
Купить билет
7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1600-2200 ₽
МЭВЛ| все хиты| SUMMIT vol 4
Купить билет
6 марта, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 899-1999 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
Купить билет
23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Революция
Купить билет
20 марта, пятница 20:30
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Парад звёзд 80-х
Купить билет
29 февраля, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.