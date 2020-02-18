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Чемпионат и первенство по спортивной гимнастике

Чемпионат и первенство по спортивной гимнастике

20−21 февраля в школе «Спортивная гимнастика"состоится Чемпионат и первенство по спортивной гимнастике.

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов со всей Тульской области. Лучшие участники попадут в сборную команду на Первенство Центрального федерального округа.

Торжественное открытие состоится 20 февраля в 12.15.

Вход свободный.

Где и когда?
МБУ СШОР "Спортивная гимнастика"
20 февраля 2020, четверг
12:15
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21 февраля 2020, пятница
10:00
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Касса
7000$
Купить билет
22 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Остап Альтман
Купить билет
23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 700-900 ₽
От классики до рока
Купить билет
28 февраля, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-800 ₽
Вечеринка в стиле сериала Sex and the City
Купить билет
8 марта, воскресенье 20:00
Сударь, ресторанно-гостиничный комплекс
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Трибьют-шоу «Гражданская оборона»
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14 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Sellout и «Архипанк»
Купить билет
23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
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