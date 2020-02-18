Чемпионат и первенство по спортивной гимнастике
20−21 февраля в школе «Спортивная гимнастика"состоится Чемпионат и первенство по спортивной гимнастике.
В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов со всей Тульской области. Лучшие участники попадут в сборную команду на Первенство Центрального федерального округа.
Торжественное открытие состоится 20 февраля в 12.15.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, ул. Заварная, д. 2
20 февраля 2020, четверг
12:15
21 февраля 2020, пятница
10:00
22 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 700-900 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
8 марта, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
14 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 600-1000 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽