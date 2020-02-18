20−21 февраля в школе «Спортивная гимнастика"состоится Чемпионат и первенство по спортивной гимнастике.

В соревнованиях примут участие около 100 спортсменов со всей Тульской области. Лучшие участники попадут в сборную команду на Первенство Центрального федерального округа.

Торжественное открытие состоится 20 февраля в 12.15.

Вход свободный.