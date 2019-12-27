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7000$

7000$

На сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 выступит группа 7000 $.

Нижегородская команда 7000 $, созданная на заре нового тысячелетия, сегодня имеет тысячи преданных фанатов по всей стране и заслуженно входит в число хедлайнеров нашей альтернативной сцены. Год от года экспериментируя, развиваясь и завоевывая все новых поклонников, 7000 $ следуют своей главной цели — делать честную музыку, которая поможет изменить мир или кого-то в этом мире! Основные музыкальные стили, на которые опирается коллектив — альтернативный металл и рэп-кор хип хоп и электроника с саксофоными запилами.

 

Где и когда?
М2, тульский рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
22 февраля 2020, суббота
19:00
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