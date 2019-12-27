7000$
На сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 выступит группа 7000 $.
Нижегородская команда 7000 $, созданная на заре нового тысячелетия, сегодня имеет тысячи преданных фанатов по всей стране и заслуженно входит в число хедлайнеров нашей альтернативной сцены. Год от года экспериментируя, развиваясь и завоевывая все новых поклонников, 7000 $ следуют своей главной цели — делать честную музыку, которая поможет изменить мир или кого-то в этом мире! Основные музыкальные стили, на которые опирается коллектив — альтернативный металл и рэп-кор хип хоп и электроника с саксофоными запилами.
Где и когда?
Тула, ул. Октябрьская, 306
22 февраля 2020, суббота
19:00
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1600-2200 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽