На сцене ТУЛЬСКОГО РОК КЛУБА М2 выступит группа 7000 $.

Нижегородская команда 7000 $, созданная на заре нового тысячелетия, сегодня имеет тысячи преданных фанатов по всей стране и заслуженно входит в число хедлайнеров нашей альтернативной сцены. Год от года экспериментируя, развиваясь и завоевывая все новых поклонников, 7000 $ следуют своей главной цели — делать честную музыку, которая поможет изменить мир или кого-то в этом мире! Основные музыкальные стили, на которые опирается коллектив — альтернативный металл и рэп-кор хип хоп и электроника с саксофоными запилами.