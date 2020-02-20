На выходных «Джунгли Парк» приглашает всех мальчишек от 6 до 12 лет поучаствовать в конкурсе «Мистер Джунгли» и определить, кто из них самый сильный, ловкий и смелый с помощью двухэтапного соревнования!

Участникам предстоит пройти полосу препятствий, окунуться в мир виртуальных игр и продемонстрировать свою ловкость в спортивных состязаниях.

Финалисты сразятся в трех захватывающих испытаниях, чтобы узнать кто станет Мистером Джунгли и заберет суперприз.

Стоимость: 750 р. с ребенка, взрослым и финалистам — бесплатно. Подробности по телефону +7 (4872) 77-33-37 и/или на месте проведения конкурса Тула, ул. Путейская, 5, кор .2, 1 этаж.