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Мистер Джунгли

Мистер Джунгли

На выходных «Джунгли Парк» приглашает всех мальчишек от 6 до 12 лет поучаствовать в конкурсе «Мистер Джунгли» и определить, кто из них самый сильный, ловкий и смелый с помощью двухэтапного соревнования!

Участникам предстоит пройти полосу препятствий, окунуться в мир виртуальных игр и продемонстрировать свою ловкость в спортивных состязаниях.

Финалисты сразятся в трех захватывающих испытаниях, чтобы узнать кто станет Мистером Джунгли и заберет суперприз.

Стоимость: 750 р. с ребенка, взрослым и финалистам — бесплатно. Подробности по телефону +7 (4872) 77-33-37 и/или на месте проведения конкурса Тула, ул. Путейская, 5, кор .2, 1 этаж.

Где и когда?
Джунгли Парк, семейный парк активного отдыха
Тула, улица Путейская 5, 2 корпус (ТУЦ "Сарафан", 2 корпус)
22 февраля 2020, суббота
14:00
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23 февраля 2020, воскресенье
14:00
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23 февраля 2020, воскресенье
15:00
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Касса
FORTISSIMO
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12 апреля, воскресенье 09:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 250 ₽
Louna
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7 марта, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1600-2200 ₽
ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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23 мая, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 1000-1800 ₽
Вечеринка в стиле милитари
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23 февраля, воскресенье 20:00
Wright Brothers, бар
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Мураками
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9 марта, понедельник 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Папа
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28 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
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