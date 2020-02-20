Мистер Джунгли
На выходных «Джунгли Парк» приглашает всех мальчишек от 6 до 12 лет поучаствовать в конкурсе «Мистер Джунгли» и определить, кто из них самый сильный, ловкий и смелый с помощью двухэтапного соревнования!
Участникам предстоит пройти полосу препятствий, окунуться в мир виртуальных игр и продемонстрировать свою ловкость в спортивных состязаниях.
Финалисты сразятся в трех захватывающих испытаниях, чтобы узнать кто станет Мистером Джунгли и заберет суперприз.
Стоимость: 750 р. с ребенка, взрослым и финалистам — бесплатно. Подробности по телефону +7 (4872) 77-33-37 и/или на месте проведения конкурса Тула, ул. Путейская, 5, кор .2, 1 этаж.
Где и когда?
Тула, улица Путейская 5, 2 корпус (ТУЦ "Сарафан", 2 корпус)
22 февраля 2020, суббота
14:00
23 февраля 2020, воскресенье
14:00
23 февраля 2020, воскресенье
15:00
12 апреля, воскресенье 09:00
₽ Билеты: 250 ₽
7 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1600-2200 ₽
23 мая, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000-1800 ₽
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1500 ₽
9 марта, понедельник 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
28 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-3900 ₽