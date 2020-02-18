Где мы – там победа

В честь Дня защитника Отечества в Тульском областном краеведческом музее состоится интересный квест по залу Воинской славы. Участникам предстоит погрузиться в различные периоды военной истории нашей Родины, а также узнать о том, как оборонялась Тула в 1941 году. А помогут в этом интересные задания: написать письмо-треугольник с фронта, составить изображение танка Т-34 из пазлов, сравнить виды города в 1941 году и в современности.

Стоимость: 150 р.