Где мы – там победа
В честь Дня защитника Отечества в Тульском областном краеведческом музее состоится интересный квест по залу Воинской славы. Участникам предстоит погрузиться в различные периоды военной истории нашей Родины, а также узнать о том, как оборонялась Тула в 1941 году. А помогут в этом интересные задания: написать письмо-треугольник с фронта, составить изображение танка Т-34 из пазлов, сравнить виды города в 1941 году и в современности.
Стоимость: 150 р.
Где и когда?
Тула, улица Советская, 68
23 февраля 2020, воскресенье
15:00
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
6 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 500-800 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽