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Калашников

Калашников

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 20.02.2020
 
Режиссер:
Константин Буслов
  
Актеры:
Юрий Борисов, Ольга Лерман, Артур Смольянинов, Эльдар Калимулин, Виталий Хаев, Валерий Баринов, Анатолий Лобоцкий, Алексей Вертков, Дмитрий Богдан, Максим Битюков
  
Жанр:
биографический, семейный
  
Продолжительноcть:
102 мин
  
Бюджет:
$3 500 000,00
  

В основе проекта — судьба легендарного изобретателя АК-47 Михаила Тимофеевича Калашникова. Нелегкие испытания выпали на долю конструктора-самоучки прежде чем он осуществил свою мечту. Калашников был командиром танка в 1941-м, получил тяжелое ранение под Брянском, а после так и не смог вернуться на войну. Пока был в госпитале — мечтал, делал первые чертежи оружия в блокноте и не переставал корить себя за то, что отсиживается в тылу. Он работал на заводе, проводил первые испытания в Казахстане и участвовал во Всесоюзных оружейных конкурсах вместе с другими конструкторами. В свои 29 он создал оружие, которое принесло ему мировую славу — АК-47! Калашников прожил долгую и интересную жизнь, но одна мысль не оставляла его в покое: «Появись такое оружие у нас тогда, в 41-м — война бы закончилась гораздо раньше и многие из наших парней остались бы живы».

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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
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Backstage club
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8 марта, воскресенье 19:00
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 ₽  Билеты: 500 ₽
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29 февраля, суббота 19:00
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 ₽  Билеты: 1400-2000 ₽
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21 февраля, пятница 19:00
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 ₽  Билеты: 700 ₽
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 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
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