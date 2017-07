Выходные в Туле: 21-23 июля

Хотим вам напомнить, что на этой неделе, а, быть может, прямо сейчас в самом сердце Тулы проходит грандиозное театральное шествие, уже ставшее традиционным для нашего города. Театрализованные, музыкальные, цирковые представления, пантомима, спектакли, кукольные постановки, перфомансы, живая скульптура, цирковое искусство — на улицах Тулы «Театральный дворик»! Закрытие фестиваля — в воскресенье 23 июля.

Камбэк в прошлое

Долина Х, центр активного отдыха

Тула, Щекинское шоссе, остановка Ивановские дачи

22 июля, суббота, 23.00

300 Р

Готовы вспомнить былые лихие времена? Юность — это дискотеки до утра, сумасшедшие яркие наряды и песни под гитару. Чувствуете, как накатывает ностальгия? Тогда вам прописана вечеринка в стиле 90-х! Вечеринка в стиле 90-х — это ностальгия по угарному детству, бесшабашной юности и бурной молодости. Это время господства треков «Руки вверх», «Нирваны», жвачек Turbo и Love Is и спортивных костюмов Adidas.

экстрим

Эндурная гонка

Крушма парк

Широносово, Крушма парк

22 июля, суббота, 10.00

Вход для зрителей свободный

Любители езды на мотоциклах, объединившиеся в Riders Club, организуют соревнования с говорящим названием «Эндурная гонка». Мероприятие пройдет с 21 по 23 июля на территории комплекса «Крушма-парк» под Алексином.

звёзды рядом

Среднерусская возвышенность: Прешес Уилсон и Братья Грим

Золотой Город, туристический центр

село Петропавловское, улица Степная, 19

22 июля, суббота, 17.00

1000 Р

22 июля в фестивале «Среднерусская возвышенность» примет участие первая солистка легендарной группы Eruption Прешес Уилсон (Precious Wilson). Ее голос по праву считается визитной карточкой коллектива. Она записала его главные хиты, в числе которых такие международные бестселлеры как: «I Can't Stand The Rain» и «One Way Ticket». Сегодня Прешес Уилсон успешно продолжает выступать на европейской клубной сцене.

Для любителей отечественной музыки в этот вечер выступит поп-рок-группа «Братья Грим», проект, созданный Константином и Борисом Бурдаевыми, исполнитель песен «Кустурица», «Ресницы», «Лелею» и многих других хитов.

шалом

Фестиваль искусств в Поленово

Музей-заповедник В.Д. Поленова

Страхово, Тульская область, Заокский район, п/о Страхово

23 июля, воскресенье, 13.00

Билеты от 850 Р

С помощью многочисленных примеров и сравнений с другими периодами в искусстве доцент Израильской академии художеств Бецалель и профессор в нескольких колледжах, в том числе зарубежных, Александр Окунь на Фестивале искусств в Поленово покажет, в чем отличие нашей эпохи от всех предыдущих и расскажет о проблематике современного искусства. Александр Окунь.

Ансамбль старинной музыки La Villa Barocca. Концерт «О чем поведал нам Эвр». Музыканты ансамбля играют на исторических инструментах, используют исполнительские приемы и принципы, свойственные музыкальной культуре XVII и XVIII веков.

центральный парк

лекция

«Восьмерка». История переднего привода в СССР

Тульский областной краеведческий музей

Тула, улица Советская, 68

21 июля, пятница, 18.30

21 июля состоится лекция специалиста естественно-исторического отдела ТОКМ Кучерова М. И. «"Восьмерка». История переднего привода в СССР".

Первой советской переднеприводной машиной принято считать незабвенную «восьмерку» ВАЗ-2108. «Восьмерка» была для СССР революционной машиной. И дело здесь касалось даже не новомодного переднего привода или аэродинамического дизайна, иной была сама философия авто. Впервые советскому человеку было позволено иметь трехдверный автомобиль нетривиального дизайна со спортивным характером. Речь пойдет, пожалуй, о самом любимом и ненавидимом, самом эффектном и самым спорном, но без сомнения, самом скандальном серийном автомобиле СССР — ВАЗ 2108 «Спутник/Самара».

а что в кино?

Представляем вашему вниманию фильмы, показ которых начался 20 июля. Кстати, полную киноафишу Тулы и области вы сможете только на Myslo.

Дюнкерк

Фильм «Дюнкерк» расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

Ужас Амитивилля: Пробуждение

События фильма «Ужас Амитивилля: Пробуждение» берут отсчёт 14 ноября 1974 года, когда в полицейский участок поступил ужасный звонок: в резиденции семьи Де Фо шесть человек застрелено в своих постелях. Рональд Де Фо признался в убийстве своих родителей и братьев, объяснив, что некие «голоса» велели ему совершить убийства. Год спустя Джордж и Кейти Латс с тремя детьми переезжают в этот дом, полагая, что сбылась их заветная мечта. Они еще не знают, что их счастье под угрозой страшной демонической силы, способной его разрушить. Ужас вновь охватывает Амитивилль…

Овердрайв

Главные герои фильма «Овердрайв» — Эндрю и Гаретт Фостеры — братья-авантюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под прицел жестокого криминального босса. Теперь обмен на свои жизни они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего врага.

Берлинский синдром

Фильм «Берлинский синдром» расскажет об австралийской фотожурналистке Клэр, которая во время своего отпуска в Берлине встречает Энди, харизматичного местного парня, между ними мгновенно возникает взаимное притяжение. После совместной прогулки по улицам Берлина наступает ночь страсти, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот. Клэр просыпается на следующее утро и понимает, что Энди ушел на работу, оставив ее запертой в своей квартире. Казалось бы, нелепая ошибка. За исключением того, что он не собирается ее отпускать. Когда-либо.

Безумные соседи

В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль неосторожно бросает с экрана телевизора, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они повсюду найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Не пустить — потерять голоса избирателей. Размеренной семейной жизни приходит конец: нежданные гости плавают в крытом бассейне, устраивают концерты во дворе, обживают хозяйский туалет, пьют коллекционные вина и даже пытаются приударить за женой Жан-Этьена. Все эти (и не только) бесчинства — в фильме «Безумные соседи».

Заячья школа

Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место — в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.