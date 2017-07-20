Овердрайв
Страна:
Франция, США, 2017
Премьера:
в РФ 13.07.2017
Режиссер:
Антонио Негрет
Актеры:
Ана де Армас, Скотт Иствуд, Гайя Уайсс, Клеменс Шик, Фредди Торп, Симон Абкарян, Мусса Мааскри, Том Либ, Каарис, Фредерик Анскомбре
Жанр:
боевик, триллеры
Продолжительноcть:
96 мин
Эндрю и Гаретт Фостеры — братья-авантюристы, промышляющие угоном самых редких и роскошных автомобилей. До сих пор им легко удавалось избегать неприятностей, но во время очередного дела они попадают под прицел жестокого криминального босса. Теперь обмен на свои жизни они должны украсть для него самый ценный автомобиль его злейшего врага.
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14:35
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14:35
19:25
22:55
|Союз (Алексин)
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12:40
16:50
21:10