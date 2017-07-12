Камбэк в прошлое

Готовы вспомнить былые лихие времена? Юность — это дискотеки до утра, сумасшедшие яркие наряды и песни под гитару. Чувствуете, как накатывает ностальгия? Тогда вам прописана вечеринка в стиле 90-х!

Вечеринка в стиле 90-х — это ностальгия по угарному детству, бесшабашной юности и бурной молодости. Это время господства треков «Руки вверх», «Нирваны», жвачек Turbo и Love Is и спортивных костюмов Adidas.

Вход 300 Р. Подробнее.