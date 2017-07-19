Ужас Амитивилля

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 13.07.2017

Режиссер: Эндрю Дуглас

Актеры: Райан Рейнольдс, Мелисса Джордж, Джесси Джеймс, Джимми Беннетт, Хлоя Грейс Морец, Рэйчел Николс, Филип Бейкер Холл, Изабель Коннер, Брендан Дональдсон, Аннабел Армор

Жанр: ужасы, триллеры

Продолжительноcть: 90 мин

14 ноября 1974 года в полицейский участок поступил ужасный звонок: в резиденции семьи Де Фо шесть человек застрелено в своих постелях. Рональд Де Фо признался в убийстве своих родителей и братьев, объяснив, что некие «голоса» велели ему совершить убийства.

Год спустя Джордж и Кейти Латс с тремя детьми переезжают в этот дом, полагая, что сбылась их заветная мечта. Они еще не знают, что их счастье под угрозой страшной демонической силы, способной его разрушить. Ужас вновь охватывает Амитивилль…