Заячья школа
Страна:
Германия, 2017
Премьера:
в РФ 20.07.2017
Режиссер:
Уте фон Мюнхов-Поль
Актеры:
Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
79 мин
Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место — в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.
Сегодня
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:05 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|12:55 3D
|Союз (Алексин)
|13:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:20
|Киносити
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:05 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|12:55 3D
|Союз (Алексин)
|13:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:20
|Киносити
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
22 июля, суббота
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:05 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|12:55 3D
|Союз (Алексин)
|13:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:20
|Киносити
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
23 июля, воскресенье
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:05 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|12:55 3D
|Союз (Алексин)
|13:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:20
|Киносити
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
24 июля, понедельник
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:05 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|12:55 3D
|Союз (Алексин)
|13:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:20
|Киносити
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
25 июля, вторник
|10:00
|Союз (Алексин)
|10:05 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|12:55 3D
|Союз (Алексин)
|13:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:20
|Киносити
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
26 июля, среда
|10:00
|Союз (Алексин)
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|Иллизиум (Новомосковск)
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Киносити
|12:55 3D
|Союз (Алексин)
|13:10 3D
|Иллизиум (Новомосковск)
|15:20
|Киносити
|16:20
|Иллизиум (Новомосковск)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
3D 13:10
16:20
|Киносити
|
12:05
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Союз (Алексин)
|
10:00
3D 12:55
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
3D 13:10
16:20
|Киносити
|
12:05
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Союз (Алексин)
|
10:00
3D 12:55
22 июля, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
3D 13:10
16:20
|Киносити
|
12:05
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Союз (Алексин)
|
10:00
3D 12:55
23 июля, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
3D 13:10
16:20
|Киносити
|
12:05
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Союз (Алексин)
|
10:00
3D 12:55
24 июля, понедельник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
3D 13:10
16:20
|Киносити
|
12:05
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Союз (Алексин)
|
10:00
3D 12:55
25 июля, вторник
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
3D 13:10
16:20
|Киносити
|
12:05
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Союз (Алексин)
|
10:00
3D 12:55
26 июля, среда
|Иллизиум (Новомосковск)
|
3D 10:05
3D 13:10
16:20
|Киносити
|
12:05
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
|Союз (Алексин)
|
10:00
3D 12:55