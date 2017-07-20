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Заячья школа

Заячья школа

Страна:
Германия, 2017
 
Премьера:
в РФ 20.07.2017
 
Режиссер:
Уте фон Мюнхов-Поль
 
Актеры:
Ноа Леви, Зента Бергер, Фридрих фон Тун, Дженни Мелина Витез, Макс Богут, Бен Боксберг, Юля Бёве, Дирк Петрик, Константин фон Ящерофф, Тим Сэндер
 
Жанр:
мультфильм, семейный
 
Продолжительноcть:
79 мин
 

 

Макс, любитель городской суеты и молодежных развлечений, попадает туда, где ему совсем не место — в старомодную заячью школу. Но чем дольше он здесь находится, тем больше узнает о чудесном светлом празднике, ценности дружбы и собственном предназначении.
 
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Сегодня
10:00 Союз (Алексин)
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Киносити
12:55 3D Союз (Алексин)
13:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 Киносити
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
Завтра
10:00 Союз (Алексин)
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Киносити
12:55 3D Союз (Алексин)
13:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 Киносити
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
22 июля, суббота
10:00 Союз (Алексин)
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Киносити
12:55 3D Союз (Алексин)
13:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 Киносити
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
23 июля, воскресенье
10:00 Союз (Алексин)
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Киносити
12:55 3D Союз (Алексин)
13:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 Киносити
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
24 июля, понедельник
10:00 Союз (Алексин)
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Киносити
12:55 3D Союз (Алексин)
13:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 Киносити
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
25 июля, вторник
10:00 Союз (Алексин)
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Киносити
12:55 3D Союз (Алексин)
13:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 Киносити
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
26 июля, среда
10:00 Союз (Алексин)
10:05 3D Иллизиум (Новомосковск)
10:50 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:05 Киносити
12:55 3D Союз (Алексин)
13:10 3D Иллизиум (Новомосковск)
15:20 Киносити
16:20 Иллизиум (Новомосковск)
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