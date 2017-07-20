Следователь Ирина Ткаченко: Женщинам проще «расколоть» преступника

Ирина Ткаченко 38 лет своей жизни посвятила работе следователя. Накануне профессионального праздника, который отмечается 25 июля, мы поговорили с ней о том, каково это, знать все тайны следствия.

Ирина Ткаченко почти всю свою жизнь посвятила расследованию преступлений. Свою карьеру она начинала в Таджикистане, работала следователем в Душанбе. А потом вслед за мужем переехала в Алексин. Сначала работала в местной прокуратуре, а потом, когда Следственный комитет стал отдельным ведомством, Ирина Геннадьевна заняла пост заместителя руководителя Следственного отдела по г. Алексин С. У. С. К. России по Тульской области. 38 лет она посвятила работе следователя, и в январе 2017 года ушла на пенсию, но без любимого дела жить уже не смогла — по-прежнему приходит в любимый следственный отдел, чтобы помочь советам новому поколению.

— Мои родители — юристы. Отец работал следователем и судьей, мама — юристконсультом. И я с детства болела этой профессией. О том, что стала следователем, не пожалела ни разу, и если бы сейчас вернулась на 38 лет назад, все равно пошла бы в следствие.

— Дети продолжают мое дело. Сын окончил юридический вуз, а дочь уже полгода работает следователем в Алексине. Она тоже хотела этого всю жизнь.

Я никого не настраивала, но дочь настолько привыкла к моей работе, что, даже играя, воображала себя следователем: брала сумку, закидывала на плечо и говорила «Я пошла на труп».

— Когда дочь училась в школе, она ходила со мной на работу, иногда ездила на места происшествия. С 12 лет. Дежурство у нас ведь назначают и в выходные! Бывает, едем мы куда-нибудь с дочерью на маршрутке, и вдруг мне звонят и говорят, что нашли где-то труп. Естественно, выходила на ближайшей остановке, меня подбирала служебная машина, и мы вместе ехали на место. Не оставлю же я дочь одну!

— Следователи — самые беспокойные родители. Я всегда очень предостерегала своих детей. А как можно поступить иначе, если почти каждый день видишь преступления?

— Интересная запутанная история — наша профессиональная удача.

Когда появляется новое дело, всегда поднимается настроение.

Хочется раскрыть, узнать, как все произошло, что подтолкнуло человека на преступление. Это чисто профессиональный интерес — докопаться до истины. Несколько лет назад я расследовала уголовное дело в отношении главного врача нашей ветеринарной больницы. Он брал взятки с частных предпринимателей, которые возили мясо на рынок. Принимал деньги и мясо, бизнесмены отрезали ему самую лучшую часть от туши за возможность продавать без прохождения ветеринарного контроля. Нам удалось установить девять взяткодателей и 60 эпизодов. Доказывать было непросто, потому что только одна взятка была с поличным, а остальные мы доказывали документально и по показаниям.

— Было еще одно интересное дело, когда я работала в прокуратуре. В лесополосе был обнаружен труп мужчины. Его случайно нашел грибник, который увидел ногу, торчащую из-под земли. Труп пролежал там около двух лет. Нельзя было даже сделать экспертизы, чтобы установить причину смерти. Но на пальце было серебряное кольцо и на теле клочки одежды. Стали просматривать без вести пропавших и установили, что потерпевший — из Щекино. Он общался с алексинскими ребятами. Они вшестером пошли в лес, пили спиртное. И между двумя мужчинами возникла ссора из-за женщины. Один из молодых людей ударил потерпевшего твердым предметом по голове. Когда мужчина умер, молодые люди попросили у местных жителей лопату, и прикопали убитого в лесу. Два года никто об этом не знал. Преступник очень удивился, когда мы на него вышли! А после срока он пришел и сказал спасибо, поэтому этого я даже помогала ему трудоустраиваться.

— Обвиняемые тоже люди. Да, они совершают преступления. Но ведь если человек всю жизнь вел нормальный образ жизни, а потом совершил преступление, с ним разве не нужно считаться? В жизни складываются разные обстоятельства, и нужно относиться к этому с пониманием.



Несмотря на то, что Ирина Ткаченко уже полгода на пенсии, в родном следственном отделе она всегда желанный гость.

— Следователям сложно обойтись без эмоций. Когда я еще работала в Таджикистане, расследовала уголовное дело о групповом изнасиловании девочки. Обвиняемыми были пять несовершеннолетних мальчишек из положительных семей, все учились в медицинском институте. Почему так случилось? Да пьяные они были! Расследуя это дело, я рассуждала уже как мать. Было очень жалко девочку. Но представляете, каково было родителям мальчиков? Они всю жизнь воспитывали их, старались дать им все необходимое, и вдруг они из-за глупости испортили жизнь всей семье.

Я была строга с мальчиками, всех арестовала, предъявила обвинение. Но потом пришла на работу и расплакалась. Конечно, для подозреваемых мы железные леди, они не должны видеть наши слабости, но иногда эмоции проявляются.

— Всегда было сложно выезжать на трупы детей. Преступление в отношении них нельзя объяснить. В декабре 2015 года в Алексине убили семью из Украины: маму, папу и двоих детей. Я выезжала на место, и даже несмотря на то, что у меня к тому моменту за плечами был огромный опыт, я не могла сдержать слез.

Писала осмотр и плакала, настолько это было зверское убийство. Семья собиралась на детский утренник, маленькая девочка была в новогоднем костюме снежинки. К такому невозможно привыкнуть.

— Женщинам в следствии проще, чем мужчинам. Нам преступники рассказывают больше. У нас другой взгляд на профессию. К каждому нужно найти подход, даже к рецидивисту. Для этого необходимо сначала изучить его личность, поговорить с родственниками, найти его слабые стороны. Если ты войдешь в его ситуацию, то он к тебе тоже будет относиться с душой. У меня не было обвиняемых, которые бы говорили, что я незаконно привлекла их к уголовной ответственности. Некоторые даже после освобождения благодарили, дарили цветы, посвящали стихи, потому что на следствии к ним отнеслись по-человечески.