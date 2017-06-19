Фестиваль искусств в Поленово

Летний фестиваль искусств «В поисках Земли обетованной» пройдет в усадьбе Поленово с 25 июня по 30 июля! Каждое воскресенье в этот период взрослые и дети смогут увидеть выставки, послушать лекции и концерты, поучаствовать в мастерклассах. В фестивале участвуют музыканты, артисты и лекторы из России, Израиля и Франции.

25 июня

Открытие фестиваля в 13.00 и концерт Dgani Tzabari в 17.30 (Израиль).

Вход свободный.

2 июля

Лекция Йосси Тавора и концерт Басем Аль-Ашкар (уд) и Московского андалузского ансамбля.

Известный журналист, музыкальный и театральный критик проведет лекцию-беседу о том, чем является сегодня израильская культура. Лекция-беседа будет дополнена показом документального фильма «Ослепленные солнцем». Йосси Тавор — автор множества статей о культуре в израильской и российской прессе, автор монографии «О развитии израильской культуры в свете миграционных процессов».

Басем Аль-Ашкар (уд) и Московский андалузский ансамбль с программой «Вид на Иерусалим с западной стороны». В программе прозвучат народные музыкальные произведения, композиции средневековых авторов 9−12 веков, пьесы классиков арабской музыки 19−20 веков, также прозвучит новое произведение, специально написанное Басемом Аль-Ашкаром для фестиваля. Музыканты свободно совмещают импровизационную традицию и фиксированные канонические арабские нотные тексты. Уникальность звучания ансамбля достигается за счет взаимопроникновения различных исполнительских школ, отраженных в призме чарующих, терпких гармоний Востока. Басем Аль-Ашкар виртуоз игры на арабском уде.

9 июля

Лекция Павла Крючкова и творческий вечер Дины Рубиной (Израиль).

Павел Крючков расскажет о таинственной, драматичной и одновременно счастливой стороне биографии знаменитого писателя, связанной с еврейской историей и культурой. Павел уже участвовал в летнем фестивале в Поленово в 2016 году, заворожив публику уникальными архивными аудиозаписями и своими комментариями к ним. Павел Крючков — ведущий научный сотрудник Государственного литературного музея, заместитель главного редактора журнала «Новый мир», теле- и радиоведущий, культуролог, звукоархивист. Лауреат литературных и художественных премий.

На творческом вечере Дина Рубина прочитает зарисовки жизни в современном Израиле — возможно, некоторые из них лягут в основу ее будущих произведений. Дина Рубина — известный прозаик, автор десяти романов и множества повестей и рассказов, лауреат ряда важнейших литературных премий. Ее книги моментально становятся бестселлерами, переводятся на десятки языков, общий тираж ее произведений перевалил за 10 миллионов экземпляров. 9 июля Дина также представит новую книгу «Бабий ветер».

16 июля

Лекция Дмитрия Мазо и концерт Алона Арари (контр-тенор) и Гидеона Бретлера (гитара) (Израиль).

Дмитрий Мазо расскажет о Тель-Авиве, «белом городе», возникшем на пустынных дюнах возле Средиземного моря. О том, как градостроительная антиутопия профессора Патрика Геддеса стала основой для создания нового стиля в архитектуре 20 века. Дмитрий Мазо — израильский архитектор, член-корреспондент Международной академии архитектуры (МААМ), лауреат архитектурных конкурсов, автор градостроительных проектов Саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпийского парка в Сочи, главный архитектор Тель-Авивского округа и руководитель группы проектирования Тель-Авива (1995−2000), профессор.

23 июля

Лекция Александра Окуня и концерт ансамбля старинной музыки La villa Barocca.

С помощью многочисленных примеров и сравнений с другими периодами в искусстве Александр Окунь покажет, в чем отличие нашей эпохи от всех предыдущих и расскажет о проблематике современного искусства. Александр Окунь, доцент Израильской академии художеств Бецалель и профессор в нескольких колледжах, в том числе зарубежных. Художник занимается традиционными видами изобразительного искусства, а также книжной иллюстрацией и работает в области инсталляции и видео. Критики отмечают виртуозный рисунок и высочайшее качество его живописных произведений.

Ансамбль старинной музыки La Villa Barocca. Концерт «О чем поведал нам Эвр». Музыканты ансамбля играют на исторических инструментах, используют исполнительские приемы и принципы, свойственные музыкальной культуре XVII и XVIII веков. Это дает возможность услышать барочную музыку в ее истинном звучании, не искаженную культурными и эстетическими наслоениями более поздних эпох. Музыканты исполнят сефардскую музыку, старинную андалузскую музыку, еврейский танцы, турецкие макамы, морески, а также образцы западноевропейских авторов, писавших свои композиции в подражание интонациям Востока.

30 июля

Музыкальный спектакль «Где блуждала Суламифь» (премьера), Леонид Каневский (художественное слово) и Басиния Шульман (фортепиано) и Концерт клезмер ансамбля Лакоча.

Музыкальная часть спектакля включает в себя произведения И. С. Баха , Ф. Мендельсона, В. Поленова, М. Вайнберга и других композиторов. Леонид Каневский — заслуженный артист РСФСР (1984). В 2002 году он был награжден почетным знаком «За содействие МВД России», а в апреле 2010 года актер получил орден Дружбы. Басиния Шульман — лауреат международных конкурсов, выпускница Московской консерватории, ученица Элисо Вирсаладзе, является ярким представителем русской фортепианной школы.

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Для детей каждое воскресенье в период фестиваля будут работать различные мастер-классы с 13.00 до 16.00 и спектакли театра Домовой с 16.00 до 17.00.