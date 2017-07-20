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Безумные соседи

Безумные соседи

Страна:
Франция, Бельгия, 2017
 
Премьера:
в РФ 22.06.2017
 
Режиссер:
Филипп де Шоврон
 
Актеры:
Кристиан Клавье, Эри Абиттан, Эльза Зильберштейн, Сириль Леконт, Нану Гарсия, Оскар Берт, Мирела Николау, София Мануша, Иоана Висалон, Никита Драгомир
 
Жанр:
комедия
 
Продолжительноcть:
92 мин
 

 

В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль неосторожно бросает с экрана телевизора, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они повсюду найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Не пустить — потерять голоса избирателей. Размеренной семейной жизни приходит конец: нежданные гости плавают в крытом бассейне, устраивают концерты во дворе, обживают хозяйский туалет, пьют коллекционные вина и даже пытаются приударить за женой Жан-Этьена.

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