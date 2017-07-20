Безумные соседи
Страна:
Франция, Бельгия, 2017
Премьера:
в РФ 22.06.2017
Режиссер:
Филипп де Шоврон
Актеры:
Кристиан Клавье, Эри Абиттан, Эльза Зильберштейн, Сириль Леконт, Нану Гарсия, Оскар Берт, Мирела Николау, София Мануша, Иоана Висалон, Никита Драгомир
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
92 мин
В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль неосторожно бросает с экрана телевизора, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они повсюду найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Не пустить — потерять голоса избирателей. Размеренной семейной жизни приходит конец: нежданные гости плавают в крытом бассейне, устраивают концерты во дворе, обживают хозяйский туалет, пьют коллекционные вина и даже пытаются приударить за женой Жан-Этьена.
Сегодня
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 июля, суббота
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 июля, воскресенье
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 июля, понедельник
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 июля, вторник
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 июля, среда
|14:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:00
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:00
22 июля, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:00
23 июля, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:00
24 июля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:00
25 июля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:00
26 июля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:10
18:00