Безумные соседи

Страна: Франция, Бельгия, 2017

Премьера: в РФ 22.06.2017

Режиссер: Филипп де Шоврон

Актеры: Кристиан Клавье, Эри Абиттан, Эльза Зильберштейн, Сириль Леконт, Нану Гарсия, Оскар Берт, Мирела Николау, София Мануша, Иоана Висалон, Никита Драгомир

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 92 мин

В запале предвыборных дебатов рафинированный буржуа Жан-Этьен Фужероль неосторожно бросает с экрана телевизора, что его любимая Франция открыта для любых иммигрантов, они повсюду найдут себе кров и еду, даже в его доме. Не проходит и суток, как у его ворот появляется цыганский табор во главе с наглецом Бабиком. Не пустить — потерять голоса избирателей. Размеренной семейной жизни приходит конец: нежданные гости плавают в крытом бассейне, устраивают концерты во дворе, обживают хозяйский туалет, пьют коллекционные вина и даже пытаются приударить за женой Жан-Этьена.