Любители езды на мотоциклах, объединившиеся в Riders Club, организуют соревнования с говорящим названием «Эндурная гонка». Мероприятие пройдет с 21 по 23 июля на территории комплекса «Крушма-парк» под Алексином.

Как сообщают организаторы, планируется провести заезды в двух классах — «хард» и «лайт». Для участия в гонке как опытным, так и начинающим байкерам необходимо зарегистрироваться до 12 часов 22 июля и оплатить стартовый взнос 1000 рублей, в сумму которого уже включена спортивная страховка.

По окончании соревнований пройдут конкурсы и дискотека с участием диджея, а также наградят призеров.

Подробную информацию о мероприятии можно найти в официальном сообществе Riders Club.