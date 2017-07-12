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Эндурная гонка

Эндурная гонка

Любители езды на мотоциклах, объединившиеся в Riders Club, организуют соревнования с говорящим названием «Эндурная гонка». Мероприятие пройдет с 21 по 23 июля на территории комплекса «Крушма-парк» под Алексином.

Как сообщают организаторы, планируется провести заезды в двух классах — «хард» и «лайт». Для участия в гонке как опытным, так и начинающим байкерам необходимо зарегистрироваться до 12 часов 22 июля и оплатить стартовый взнос 1000 рублей, в сумму которого уже включена спортивная страховка.

По окончании соревнований пройдут конкурсы и дискотека с участием диджея, а также наградят призеров.

Подробную информацию о мероприятии можно найти в официальном сообществе Riders Club.

Где и когда?
Крушма парк
Широносово, Крушма парк
22 июля 2017, суббота
10:00
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