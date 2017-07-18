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Среднерусская возвышенность: Прешес Уилсон и Братья Грим

Среднерусская возвышенность: Прешес Уилсон и Братья Грим

Среднерусская возвышенность — это не имеющий аналогов в нашей стране фестиваль нового, европейского формата. Это прекрасная возможность провести время на природе, познакомиться с великолепной архитектурой и насладиться видами «Золотого города», услышать знаменитые хиты признанных отечественных и зарубежных звезд.

22 июля в фестивале примет участие первая солистка легендарной группы Eruption Прешес Уилсон (Precious Wilson). Ее голос по праву считается визитной карточкой коллектива. Она записала его главные хиты, в числе которых такие международные бестселлеры как: «I Can't Stand The Rain» и «One Way Ticket». Сегодня Прешес Уилсон успешно продолжает выступать на европейской клубной сцене.

Для любителей отечественной музыки в этот вечер выступит поп-рок-группа «Братья Грим», проект, созданный Константином и Борисом Бурдаевыми, исполнитель песен «Кустурица», «Ресницы», «Лелею» и многих других хитов.

Организатор фестиваля — международный туристический центр «Золотой город», являющийся уникальным памятником архитектуры, предлагающим гостям массу развлечений на любой вкус. На время фестиваля здесь будет возведена современная сцена, оснащенная новейшим звуковым и световым оборудованием, видеомониторами, с удобными зрительными местами под открытым небом.

Помимо постоянных объектов центра для гостей этого музыкального праздника откроются кафе, торговые ряды, будут обустроены дополнительные места для прогулок и семейного отдыха. Общая вместимость «Среднерусской возвышенности»: до 20 тыс. человек.

Где и когда?
Золотой Город, туристический центр
село Петропавловское, улица Степная, 19
22 июля 2017, суббота
17:00
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