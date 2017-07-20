Что делать, если не удается зачать ребенка?

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) - популярная в Туле вспомогательная репродуктивная технология. Что это такое, как проводится, и сколько стоит в нашем городе, - в обзоре Myslo.

Когда пара больше года не может зачать ребенка, она обращается к врачу. Его задача — выявить причину. В клинике мужчина и женщина проходят ряд обследований. Если в результате доктор ставит диагноз «бесплодие», большинство семей, как правило, опускают руки. Но отчаиваться не стоит: из общего числа бесплодных пар большинство все же могут в перспективе иметь своих детей.

Один из самых популярных и эффективных методов — ЭКО — оплодотворение вне организма, т. е. в лабораторных условиях (попросту — в пробирке). Это программа: процедура не сводится к однократному вмешательству, а предусматривает несколько «сеансов». Среди них — подготовка женщины и мужчины, получение половых клеток, оплодотворение, забота о развитии эмбриона, введение его в матку, контроль развития беременности.

Надо сказать, ЭКО стало наиболее эффективной формой лечения бесплодия еще в 80-х. Сейчас в мире ежегодно до 700 000 супружеских пар лечатся с помощью искусственного оплодотворения. Ежегодно рождается более 30000 детей, зачатых с помощью этого метода. По данным ООН в мире уже рождено более 3 500 000 детей «из пробирки» — это население небольшого Европейского государства.

Супружеские пары, решившиеся на этот шаг, должны осознавать: ЭКО — сложный, многоступенчатый процесс.

Он требует назначения различных препаратов и многократной оценки состояния женщины в течение цикла, в котором производится попытка ЭКО. При лечении этим методом требуется большое терпение, дисциплинированность и неукоснительное, скрупулезное соблюдение всех предписаний врача.

Успех ЭКО зависит от многих обстоятельств: возраста, реакции яичников женщины на примененные препараты, своевременности получения зрелых, яйцеклеток, техники выполнения пункции и переноса эмбрионов, качества спермы и многих других факторов, включая психологический настрой супружеской пары.

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Клиника лечения бесплодия и ЭКО «ВитроКлиник» Тула, ул. Коминтерна, 18 А +7 (4872) 70-70-07 +7 (4872) 70-70-07

www.витроклиник.рф

«ВитроКлиник» Тула — это современный медицинский центр мужского и женского здоровья, лечения бесплодия и ЭКО.

В тульской клинике применяется модель московской клиники репродукции «ВитроКлиник». Во всей сети действуют единые стандарты качества и достигается высокая эффективность лечения. В 2013 г. клиника получила Национальную ежегодную премию в области репродуктивной медицины «Хрустальная Пробирка».

Клиника оснащена оборудованием для оказания медицинской помощи в соответствии с европейскими стандартами. Это позволяет применять современные программы лечения бесплодия, как у мужчин, так и у женщин.

Центр по лечению бесплодия и ЭКО в Туле возглавляет главный врач клиники, врач-акушер-гинеколог, репродуктолог Химичева Наталия Вячеславовна.

Лечение бесплодия начинается с постановки точного диагноза. Для этого проводится лабораторная диагностика, ультразвуковое исследование, кольпоскопия, биопсия шейки матки и эндометрия, биопсия яичка у мужчин.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В «ВитроКлиник» Тула производится забор биологического материала на более, чем 800 наименований различных исследований, которые выполняются в московской клинической лаборатории, имеющей международный сертификат качества ISO. Проводится широкий спектр анализов на мужское и женское бесплодие, в том числе и редкие генетические исследования.

Специалисты «ВитроКлиник» всегда стремятся добиться получения беременности естественным путем, в сложных случаях у врачей клиники есть в арсенале передовые репродуктивные технологии: ЭКО, ИКСИ, ПИКСИ, ПГД, искусственная инсеминация, донорские программы и суррогатное материнство. Репродуктологи «ВитроКлиник» придерживаются тактики максимально щадящих схем стимуляции при ЭКО, нередко проводятся программы ЭКО в естественном цикле.

После проведенного лечения пациентка может остаться в клинике наблюдать свою беременность.

В программах ЭКО применяется европейский стандарт по ограничению числа переносимых эмбрионов, это значительно снижает риск многоплодной беременности.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В клинике регулярно проходят совместные приёмы врачей репродуктологов и эмбриологов, а также с коллегами из московской клиники.

Основной принцип работы команды наших врачей — не просто получение беременности любой ценой, а аккуратное ведение женщин от ЭКО к здоровой полноценной беременности и рождению здорового ребёнка, используя максимально щадящие методики и собственные возможности организма.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лицензия № ЛО-71−01−001508, ООО «Витромед Тула», юр. адрес: 300013, г. Тула, ул. Коминтерна, д, 18А, офис 401.

Медицинский центр «Артмед»

8 (4872) 36-55-55, 8 (4872) 36-55-55,

Врач-гинеколог тульского медицинского центра «Артмед» утверждает: причины бесплодия могут быть разными. И для того, чтобы установить верную, пара должна пройти детальное обследование. Именно с диагностики начинается процесс лечения.

Современная медицинская аппаратура медицинского центра «Артмед» позволяет выявить причину, приводящую к проблемам с зачатием. К ним относятся следующие факторы: эндокринный (гормональный), трубно-перитонеальный, маточный, имунный, а также бесплодие неустановленного генеза. Для устранения каждой из них врач назначает специальное индивидуальное лечение.

Один из самых действенных методов - физиотерапия. При ряде хронических заболеваний женской половой сферы приток крови к органам малого таза может быть затруднён в связи с изменениями тканей и сосудов. Медикаментозное воздействие в этом случае малоэффективно, так как лекарственное вещество с током крови не поступает в должном объёме к органу или ткани, зачастую оказывая негативное влияние на организм женщины в целом. Сочетание же лекарства с физиотерапией позволяет добиться улучшения состояния женщины при минимальном приеме лекарств.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Проведенное после различных оперативных вмешательств физиотерапевтическое лечение способствует не только сокращению периода послеоперационного восстановления, но и препятствует образованию спаек.

Это особенно важно для женщин с бесплодием, по поводу которого операция обычно производится. После операции искусственного аборта, выскабливания полости матки физиотерапия способствует восстановлению поврежденной слизистой матки (эндометрия), что очень важно сразу после оперативного вмешательства, т.к. травматизация слизистой матки может негативно повлиять на репродуктивную функцию женщины в будущем.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Выбор физиотерапии делается на основании диагноза, возраста, гормонального фона, наличия противопоказаний и индивидуальной переносимости процедур.

В медицинском центре «Артмед» применяют и лазерную терапию - в комплексном лечении больных с бесплодием воспалительного генеза. Наиболее эффективным является применение ВЛОК до и после операции.

Процент наступления беременности после применения данного метода достигает 47,9%.

Опытные врачи-специалисты медицинского центра помогли уже сотням женщин исполнить заветную мечту - завести ребенка.

«Центр новых медицинских технологий»

Тула, Новомедвенский проезд, 2.

Тел.: +7 (487) 241-90-90 .

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Врачи:

репродуктолог Ольга Дорошенко-Смирнова,

репродуктолог Алина Ламброзова.

В «Центре новых медицинских технологий» используются современные репродуктивные методы, один из самых популярных и востребованных - ЭКО. Это довольно сложный процесс, поэтому пациентки должны быть готовы к нескольким этапам процедуры.

Первый этап — стимуляция суперовуляции (созревание нескольких яйцеклеток в одном менструальном цикле). Для этого женщинам назначают от трех до шести препаратов. Инъекции пациентки должны колоть в домашних условиях, самостоятельно.

Следующий этап — пункция фолликулов и забор ооцитов - проводится в операционной под кратковременным общим наркозом. Затем - перенос эмбриона в полость матки (кстати переносим не более двух эмбрионов) происходит на 4-5 сутки с момента пункции. После получасового отдыха женщина уезжает домой.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Через 10 дней она делает тест на беременность. Потом беременность констатирует врач.

Несмотря на высокую эффективность ЭКО, врач-репродуктолог «Центра новых медицинских технологий» Ольга Дорошенко-Смирнова настаивает: процедура не всегда удается с первой попытки.

И дело тут вовсе не в игнорировании рекомендаций врача. Только 30% женщин могут успешно зачать ребенка с первой процедуры.

Это те женщины, которые молоды и практически здоровы: у них не было серьезных хирургических вмешательств, абортов, выскабливаний.

Бывают пары, которым нужно больше времени. Пять, шесть, семь попыток ЭКО — даже это еще не предел. Так что нужно пробовать и пытаться!

После неудачных попыток ЭКО всем женщинам проводится гистероскопия для выявления причины неудачи. Последующая диагностика и восстанавливающее лечение по инновационным технологиям с применением лекарственных препаратов и внутриполостного лазера проводится здесь же, в клинике, до полного восстановления организма женщины.

Беременности, полученные с применением репродуктивных технологий, ведутся врачами ЦНМТ.

Нужно понимать: при бесплодии имеет место быть как женский, так и мужской фактор: соотношение приблизительно 50/50.

Поэтому для выяснения причины неудачных попыток зачатия необходимо обследоваться обоим партнерам.

Доказано, что причиной иммунологического бесплодия мужчин являются антиспермальные антитела, которые образуются на поверхности сперматозоидов. Чтобы выявить это, нужно сделать МАР-тест. Его можно провести только в Центре новых медицинских технологий. Выявляемость высокая. После проведения этого теста врачи обычно назначают ИКСИ,

ООО «ЦНМТ» осуществляет проведение протокола ЭКО по федеральным квотам на высокотехнологичную помощь, которые выдаются Министерством Здравоохранения Тульской области. Для того, чтобы получить такую квоту надо обратиться в клинико-диагностическое отделение ТОПЦ.

Многопрофильная клиника «Л-МЕД»

г. Тула, ул. Токарева, 82

+7 (4872) 49-57-57

ООО "Л-МЕД"

г. Тула, Красноармейский пр-т, 48 +7 (4872) 302-902 l-med.ru

Клиника «Л-Мед» предлагается широкий спектр гинекологических услуг: профилактический осмотр, диагностика, подбор контрацептивов, комплексное лечение при кистах, миомах и других болезнях, относящихся к гинекологии.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Перед лечением бесплодия у каждой пациентки есть возможность сдать любые виды анализов, результаты которых позволят нарисовать точную картину о состоянии здоровья женщины.

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Среди них - полный спектр гормонов (фертильность и репродукция, пренетальная диагностика), онкомаркеры, ПЦР-диагностика любых инфекций, передающихся половым путём, урогенитальный биоценоз или фемофлор (абсолютно все микроорганизмы слизистых оболочек половых путей), бактериологические посевы.

В «Л-Мед» проводятся молекулярно-генетические исследования, например, «Женское здоровье», «Риск осложнения беременности и патологии плода», «Риск развития рака молочной железы».

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Высококвалифицированные врачи клиники «Л-Мед» Людмила Владимировна Клинцова, Каверина Людмила Альфредовна и Прохоров Василий Анатольевич индивидуально подходят к каждой пациентке и могут справиться с любой интимной проблемой, в том числе, - с бесплодием.