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Берлинский синдром

Берлинский синдром

Страна:
Австралия Германия, 2017
 
Премьера:
в РФ 6.07.2017
 
Режиссер:
Кейт Шортленд
 
Актеры:
Тереза Палмер, Макс Римелт, Люси Арон, Матиас Хабих, Cem Tuncay, Maia Absberg, Emma Bading, Morgane Ferru, Charly Thorn, Thuso Lekwape, Malin Steffen, Vitus Wieser, Elias Esser, Kristina Kostiv, Клод Хайнрих
 
Жанр:
триллер
 
Продолжительноcть:
116 мин
 
 

 

Когда во время отпуска в Берлине австралийская фотожурналистка Клэр встречает Энди, харизматичного местного парня, между ними мгновенно возникает взаимное притяжение. После совместной прогулки по улицам Берлина наступает ночь страсти, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот. Клэр просыпается на следующее утро и понимает, что Энди ушел на работу, оставив ее запертой в своей квартире. Казалось бы, нелепая ошибка. За исключением того, что он не собирается ее отпускать. Когда-либо.

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