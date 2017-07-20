Берлинский синдром

Страна: Австралия Германия, 2017

Премьера: в РФ 6.07.2017

Режиссер: Кейт Шортленд

Актеры: Тереза Палмер, Макс Римелт, Люси Арон, Матиас Хабих, Cem Tuncay, Maia Absberg, Emma Bading, Morgane Ferru, Charly Thorn, Thuso Lekwape, Malin Steffen, Vitus Wieser, Elias Esser, Kristina Kostiv, Клод Хайнрих

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 116 мин

Когда во время отпуска в Берлине австралийская фотожурналистка Клэр встречает Энди, харизматичного местного парня, между ними мгновенно возникает взаимное притяжение. После совместной прогулки по улицам Берлина наступает ночь страсти, но то, что на первый взгляд кажется началом бурного романа, неожиданно принимает зловещий оборот. Клэр просыпается на следующее утро и понимает, что Энди ушел на работу, оставив ее запертой в своей квартире. Казалось бы, нелепая ошибка. За исключением того, что он не собирается ее отпускать. Когда-либо.