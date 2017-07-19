Страна: Нидерланды, Великобритания, Франция, США, 2017

Премьера: в РФ 13.07.2017

Режиссер: Кристофер Нолан

Актеры: Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни, Джек Лауден, Гарри Стайлс, Анайрин Барнард, Джеймс Д’Арси, Барри Кеоган, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, Марк Райлэнс

Жанр: военная драма

Продолжительноcть: 106 мин

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.