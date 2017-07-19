Дюнкерк
Страна:
Нидерланды, Великобритания, Франция, США, 2017
Премьера:
в РФ 13.07.2017
Режиссер:
Кристофер Нолан
Актеры:
Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни, Джек Лауден, Гарри Стайлс, Анайрин Барнард, Джеймс Д’Арси, Барри Кеоган, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, Марк Райлэнс
Жанр:
военная драма
Продолжительноcть:
106 мин
Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.
Сегодня
|Октябрь
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14:40
16:50
19:00
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Завтра
|Октябрь
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14:40
16:50
19:00
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22 июля, суббота
|Октябрь
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14:40
16:50
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23 июля, воскресенье
|Октябрь
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14:40
16:50
19:00
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24 июля, понедельник
|Октябрь
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14:40
16:50
19:00
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25 июля, вторник
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14:40
16:50
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26 июля, среда
|Октябрь
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14:40
16:50
19:00
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