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Дюнкерк

Дюнкерк

Страна:
Нидерланды, Великобритания, Франция, США, 2017
 
Премьера:
в РФ 13.07.2017
 
Режиссер:
Кристофер Нолан
 
Актеры:
Финн Уайтхед, Том Глинн-Карни, Джек Лауден, Гарри Стайлс, Анайрин Барнард, Джеймс Д’Арси, Барри Кеоган, Кеннет Брана, Киллиан Мёрфи, Марк Райлэнс
 
Жанр:
военная драма
 
Продолжительноcть:
106 мин
 
 

 

Фильм расскажет историю чудесного спасения более трехсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей место в начале Второй мировой войны. События начинаются с окружения сотен тысяч британских и союзных войск силами противника. Пойманные в ловушку на пляже, и находясь спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем как тиски противника сжимаются все сильнее и сильнее.

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