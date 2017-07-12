21 июля состоится лекция специалиста естественно-исторического отдела ТОКМ Кучерова М. И. «„Восьмерка“. История переднего привода в СССР».

Первой советской переднеприводной машиной принято считать незабвенную «восьмерку» ВАЗ-2108. «Восьмерка» была для СССР революционной машиной. И дело здесь касалось даже не новомодного переднего привода или аэродинамического дизайна, иной была сама философия авто. Впервые советскому человеку было позволено иметь трехдверный автомобиль нетривиального дизайна со спортивным характером. Речь пойдет, пожалуй, о самом любимом и ненавидимом, самом эффектном и самым спорном, но без сомнения, самом скандальном серийном автомобиле СССР — ВАЗ 2108 «Спутник/Самара»