Выходные в Туле: 19-21 июля

Вы увидите трюки супекросса, ночной спектакль по произведениям Тургенева, споете «Лондон, гудбай» вместе с «Кар-Мэн», узнаете, почему всё лето идут дожди, и сможете посмотреть милых песиков.

Концерты

Когда: 20 июля, суббота, 19.00, проход по билетам с 9.00

Где: «Золотой город», туристический центр, село Петропавловское, улица Степная, 19. Из Тулы курсирует фирменный автобус с 14.00 до 18.00, от парковки, расположенной рядом с музеем «Тульские самовары».

Цена: взрослые — 1000 р., дети 6-10 лет — 500 р., дети до 6 лет — бесплатно.

В субботу в «Золотой город» приезжает легендарная группа «Кар-Мэн». Музыканты исполнят свои лучшие хиты и новые песни.

Перед концертом можно прогуляться по живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работает конюшня, где можно покататься на лошадях.

Когда: 19 июля, пятница, 20.00

Где: паб «Ирландец», Тула, улица Вильямса, 14

Вход свободный.

В рок-пабе «Ирландец» пройдет ежегодный вечер памяти лидера группы «КиШ» Михаила Горшенева. Прозвучат хорошо известные всем хиты группы и соберется отличная компания.

Фестивали

Когда: 20 июля, суббота, 16.00, отъезд из Тулы вместе с Тульским музейным объединением в 13.40.

Где: родовая усадьба Тургеневых, село Тургенево, Чернский район

Вход на фестиваль свободный, стоимость музейного трансфера – 1000 р. (льготный — 900 р.). В стоимость входит транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музее, вход на фестиваль, сопровождение группы.





Фестивалю «Бежин луг» — быть! В этом году он был перенесен почти на месяц из-за погодных условий. В программе ничего не изменилось. Главным событием станет вечерний спектакль по мотивам произведений И. С. Тургенева . На один фестивальный день ровная площадка в низине у реки Снежедь превратится в сцену, а склоны оврага — в естественный амфитеатр для зрителей. Кроме того, гостей ждет концертная программа с участием фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, народные игры. Завершится вечер праздничным фейерверком.

Когда: 21 июля, воскресенье, 12.00

Где: Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П. П. Белоусова

Вход свободный.

В воскресенье в Центральном парке соберутся все двойняшки и тройняшки из Тульской области на фестивале в их честь. Участники пройдут колонной до эстрады парка, здесь всех будет ждать праздничная программа: концерт солистов студии эстрадного вокала Premiere music, мастер-классы и ярмарка.

Когда: 20 июля, суббота, 10.00. торжественное открытие в 11.00, полное расписание.

Где: Одоев, площадь им. Ленина

Вход свободный.







В субботу на главной площади Одоева пройдет масштабный фестиваль филимоновской игрушки. Здесь можно будет увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, кожлянскую игрушку из Курской области, из Калужской — «плодоносную» хлудневскую, из Липецкой — «богатую» романовскую, из Рязанской — монументальную скопинскую, удивительную чернолощеную из Вологодской области.



Ключевыми событиями станут мастер-класс по одновременной лепке глиняной «Птицы счастья» и презентация книги, посвященной филимоновской игрушке «Филимоновская сказка. Хранители промысла».

Мастер-класс начнется в 11.05, участие в нем совершенно бесплатно, любой желающий может зарегистрироваться за час до начала, а презентация состоится в 13.00. Полное расписание праздника доступно в афише.

Вечеринки

Когда: 20 июля, суббота, 21.00

Где: «Долина Х», центр активного отдыха, Тула, Щекинское шоссе, остановка «Косогорский мост».

Цена: 300 р., девушкам в купальниках и бикини до 23.00 вход бесплатный.

В субботу в «Долине Х» пройдет открытая пенная вечеринка. Отличный способ провести субботний вечер в веселой компании, в море пены под треки лучших диджеев Тулы.

Когда: 20 июля, суббота, 17.00

Где: James'on-бар, Тула, ул. Советская, 55

Цена: 500 р., с включенным депозитом — 400 р.

В субботу в баре James'on пройдет тату-вечеринка. Гостей ждет выставка картин, выступление мастеров — на ваших глазах они создадут новые татуировки, а в 19.00 на сцену выйдет Dj Liss. Также на вечеринке состоится розыгрыш, победитель которого сможет бесплатно набить новое тату.

Спорт

Когда: 21 июля, воскресенье, 11.00

Где: «Металлург», спорткомплекс, Тула, улица Кутузова, 229

Вход свободный.

На территории спорткомплекса «Металлург» состоится чемпионат России по суперкроссу. Участники покажут захватывающие трюки на мотоциклах. В этот же день пройдут традиционные соревнования на Кубок города Тулы.

Когда: 20 июля, суббота, 10.30, 21 июля, воскресенье в 15.00

Где: ледовый дворец «Юбилейный», Новомосковск, ул. Пионерская, 4-а

Вход свободный.

В новомосковском ледовом дворце «Юбилейный» пройдет открытый турнир по смешанному боевому единоборству ММА. Соревнования посвящены памяти мастера спорта Алексея Калинина. Посетители увидят зрелищные поединки.

События

Когда: 20 июля, суббота, 16.00

Где: Пролетарский парк культуры и отдыха, Тула, улица Кутузова, 131-а

Вход свободный.

В Пролетарском парке состоятся масштабные празднования Дня металлурга. На территории парка гостей ждет яркая концертная программа, мастер-классы, угощения и призы. Весь день будут работать интерактивные площадки и зона бесплатного аквагрима.

Когда: 20 июля, суббота, 11.00

Где: стадион пожарных и спасателей, Тула, ул. Сызранская, 1

Вход свободный.



На стадионе МЧС пройдут сразу две выставки собак всероссийского и регионального масштаба. На мероприятия съедутся лучшие представители из области и со всей России.

На обеих выставках будут представлены собаки всех пород. Также для гостей пройдет монопородное шоу австралийской овчарки, итальянского кане-корсо, среднего шнауцера, сенбернара, тибетского мастифа, бультерьера, вест-хайленд-уаайт-терьера, джек-рассел-терьера, бигля, русского тоя и чихуахуа.

Когда: 19-21 июля, пятница-воскресенье, 12.00

Где: «Ясная Поляна», территория музея-усадьбы

Дополнительная информация и регистрация на семинар по ссылке.

На территории «Ясной Поляны» пройдет профессиональный выездной семинар на английском языке «Британская литература сегодня». Здесь пройдут дискуссии, читки и практические сессии с участием британских писателей.

Гостями семинара станут шесть британских авторов: Диана Эванс, Дэвид Кинан, Джей Бернард, Фиона Мэддокс, Глин Максвелл, Лавиния Гринлоу, а его участниками — пятьдесят российских специалистов, чьи профессиональные интересы связаны с современной британской литературой.

Когда: 19 июля, пятница, 16.00

Где: «Газон», молодежное пространство, Тула, Казанская набережная

Вход свободный.

В пятницу на площадке молодежного пространства «Газон» пройдет танцевальный праздник Extra day.

Любой желающий может попробовать себя в разных стилях, познакомиться с преподавателями и просто потанцевать от души.

В программе:

танцевальные мастер-классы по направлениям h ip-hop, electro, dancehall, vogue,

выступления учеников,

танцевальные баттлы в номинациях hip-hop, dancehall и all styles.

Лекции

Когда: 20 июля, суббота, 12.00, 16.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Цена: 400 р.

В «Октаве» пройдет мастер-класс по fashion, который раскроет секрет создания изящных fashion-иллюстраций. Мастер-класс проводит художник и дизайнер одежды Ольга Лапинская.

У каждого будет возможность познакомиться с самым популярным курсом, попробовать себя на поприще fashion-иллюстратора и вдохновиться на творческие достижения. Участники мастер-класса создадут fashion-скетч, познакомятся с историей fashion-иллюстрации и сферами ее применения.

Когда: 19 июля, пятница, 19.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

В «Типографии» пройдет лекция, посвященная ухудшению климата. Лекцию проводит экоактивистка, создательница информационного и образовательного блога Сlimate Аction Мария Вишнек.



На лекции вы узнаете, что такое «климатический кризис», чем он отличается от «климатических изменений» и можно ли что-то сделать в этой ситуации, если да, то что.

Параллельно пройдет фримаркет домашних растений. Все желающие могут принести ненужные цветы и принадлежности для домашнего сада, чтобы бесплатно обменять их на чужие «ненужные» растения.

Когда: 21 июля, воскресенье, 16.00

Где: «Октава», творческий индустриальный кластер, Тула, улица Каминского, 24

Вход по предварительной регистрации.

Опытная travel-блогер Анастасия Даровина прочитает лекцию «Лучшие способы бюджетных или бесплатных путешествий в любую точку мира». Хотите узнать, как целый месяц путешествовать по Италии на одну стипендию? А как отправиться на отдых за 10 тысяч рублей или объездить несколько стран всего за 100 евро?

Каждый месяц Анастасия отправляется в путешествия. С начала этого года она совершила более 30 перелетов, проехала 15 тысяч километров и побывала в 11 странах. Многие думают, что для этого нужны миллионы. Но Анастасия докажет обратное! Путешествовать можно и нужно очень дешево.

Когда: 21 июля, воскресенье, 15.00

Где: «Типография», культурный центр, Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

В «Типографии» состоится откровенный разговор между журналистом Дмитрием Литвиновым и заведующей образовательной программой в ТИАМе Марией Воронцовой.



Участники обсудят благотворительную кампанию по сбору средств на реставрацию исторических фасадов на улице Советской, которую организовал Тульский историко-архитектурный музей.



Напомним, строители обнаружили под слоем штукатурки

старинные надписи начала XX века во время ремонтных работ на фасаде здания военной прокуратуры (ул. Советская, 13). Теперь у туляков есть шанс сохранить их.

Выставки/Экскурсии

Когда: 19−21 июля, пятница, воскресенье, 10.00 (до 18 августа)

Где: Тульский областной художественный музей, Тула, улица Ф. Энгельса, 64

Цена: взрослые — 200 р., пенсионеры РФ/студенты очной формы — 100 р., до 16 лет — бесплатно.

На этой неделе в Туле открылась выставка изделий мейсенского фарфора. Все они созданы в середине XVIII века в Германии. Посетители увидят 110 экспонатов — это предметы из Тульских усадеб и имений и образцы фарфоровой скульптуры середины и второй половины XVIII века, в том числе две фигурки из знаменитого «Обезьяньего концерта».

Как поясняют организаторы, такое странное название выбрано в честь сервиза «Всякая всячина», который был изготовлен по заказу графа Генриха фон Брюля.

Когда: 20 июля, суббота, 15.00

Где: Тульский областной краеведческий музей, Тула, улица Советская, 68

Цена: 150 руб. — взрослые, дети до 16 лет бесплатно

Тульский областной краеведческий музей приглашает на День подлинника. Посетителям покажут оригинальный мотороллер «Турист» (первые мотороллеры этой марки сошли с конвейера в 1967 году) и мотоцикл «Тула» (модель поступила в продажу в конце 1984 года).

Сотрудники музея через историю экспонатов расскажут и о вехах мотостроения в Туле. Гости смогут сделать оригинальное селфи, а самые юные посетители получат возможность «прокатиться» на тульском МОТО и примерить экипировку!

Детям

Когда: 21 июля, воскресенье, 12.00

Где: Тульский государственный театр кукол, Тула, улица Советская, 62

Цена: 250−400 р.

В Тульском государственном театре кукол покажут премьерный спектакль лета «Волшебник Изумрудного города». Постановка создана по мотивам одноименной сказки Александра Волкова.

А что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Цена: от 140 р.

Hakuna Matata! В прокат выходит долгожданный «Король Лев». На основе легендарного мультика кинокомпания Disney создала потрясающий анимационный фильм. Знакомые с детства герои взрослеют, влюбляются, познают себя и окружающий мир, совершают ошибки и делают правильный выбор. Благодаря уникальным цифровым технологиям теперь их приключения выглядят максимально реалистично. Джон Фавро дарит зрителям возможность разглядеть богатство красок бескрайней саванны, соприкоснуться с величием дикой природы и ощутить себя частью этого невероятного мира.

Цена: от 140 р.

Еще одна новинка недели — драматический триллер о женщине-психотерапевте, которая мечтает уйти на покой, чтобы поработать над собственной книгой. Стараясь свести общение с пациентами к минимуму, на одном из приемов она знакомится с загадочной молодой актрисой Марго, уговорившей принять её и выслушать. Дальнейшие откровения новой пациентки о своей жизни серьёзно переворачивают жизненное восприятие Сибил и её мировоззрение.

Желаем вам прекрасного отдыха и напоминаем, что остальные события доступны на Myslo/Afisha, а купить билеты можно в Myslo-кассе.