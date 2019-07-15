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Всероссийская и региональная выставка собак

Всероссийская и региональная выставка собак

На стадионе МЧС пройдут сразу две выставки собак: Всероссийская выставка собак высокого ранга ЧРКФ «Кубок М. Орловой» и Региональная выставка собак ранга КЧФ. На мероприятия съедутся лучшие представители из области и со всей России.

На обеих выставках будут представлены собаки всех пород. На Всероссийской выставке будут представлены собаки чемпионы трёх кинологических федераций, победители международных выставок и лучшие представители пород в Федерации с Всероссийских выставок.

Также для гостей пройдет монопородное шоу австралийской овчарки, итальянского кане корсо, среднего шнауцера, сенбернара, тибетского мастифа, бультерьера, вест хайлент вайт терьера, джек рассел терьера, бигля, русского тоя и чихуахуа.

Выставка организована кинологическими клубами «Аверс» и «Аэлита».

Вход свободный.

 

Где и когда?
Стадион Пожарных и Спасателей
Тула, ул. Сызранская, д. 1
20 июля 2019, суббота
11:00
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