«Неизвестные истории музейных шедевров»: «Тульский след» на знаменитой картине

Дорогие друзья! В рамках совместного проекта Myslo и Тульского музея изобразительных искусств, приуроченного к его 100-летию, продолжаем знакомить вас с наиболее интересными его экспонатами.

Богомолки. 1861



Автор: Попов Андрей Андреевич (1832 — 1896)

Холст, масло: 55,5×93 см.

Приобретена музеем в 1967 году у частного лица — Мышалова Бориса Яковлевича.

Андрей Андреевич Попов родился в октябре 1832 года в Туле. Дед его, Яков Никитич, а также дядя Илья Яковлевич расписывали церкви в Тульской губернии. Отец — Андрей Яковлевич, будучи живописцем, с малых лет стал приучать сына к живописи. Семейные традиции были настолько крепки, а дарование мальчика столь очевидно, что вскоре он нашел себе покровителя в лице Михаила Александровича Языкова. По протекции земляка Андрей Попов поступил воспитанником в Петербургскую академию художеств. В период обучения был награждён несколькими ученическими медалями (5 серебряных, 3 золотые, в том числе одна большая).

Уже в начале 50-х годов он обращается в своих картинах к изображению жанровых сценок, этюды для которых делает с натуры: «Народная сцена на ярмарке в Старой Ладоге», «Крестьянская семья на пашне», «Демьянова уха» и другие. В этих картинах нет сатирической направленности, они взяты из жизни и проникнуты любовью к простым людям. Своих «Богомолок» Андрей Попов представил на выставке 1861 года в Академии художеств. Полотно получило множество восторженных отзывов критиков и признанных мастеров живописи.

Попов часто бывал в родной Туле и, вероятно, не раз наблюдал шествие богомольцев в Киево-Печерскую лавру, путь в которую проходил через город оружейников и его окрестности. Если внимательно посмотреть на цвет ниток и на узоры, которые украшают одежду женщин на картине, можно предположить, что крестьянки — уроженки именно Тульской или Калужской губернии.

…Блестящие надежды, которые Попов подавал в начале своей карьеры, не оправдались: вследствие своей болезненности и зависевшего от неё упадка энергии он работал всё слабее и слабее, а под конец жизни совсем перестал заниматься живописью. Жил в Туле, в Калуге, затем в Нижнем Новгороде, где всеми покинутый, в страшной нужде умер в 1896 году.

Материал подготовлен Марией Серовой (ТМИИ) и Еленой Рябиковой.