Один в поле - воин: лицом к лицу с климатическим кризисом
19 июля в «Типографии» пройдет лекция, посвященная ухудшению климата. Лекцию проводит экоактивистка создательница информационного и образовательного блога Сlimate Аction Мария Вишнек.
На лекции вы узнаете:
- что такое «климатический кризис» и чем он отличается от «климатических изменений»;
- откуда мы знаем об этом кризисе (+ ряд интересных кейсов из истории);
- почему мы так мало слышим о нем;
- можно ли что-то сделать в этой ситуации, и если да, то что?
Параллельно пройдет фримаркет домашних растений. Все желающие могут принести ненужные цветки и принадлежности для домашнего сада, чтобы бесплатно обменять их на чужие «ненужные» растения. Акция организована «Типографией» совместно с активистами ТРОО «Экологическая защита».
Гости могут посетить ярмарку эко-товаров Zerowaste Universe.
Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 июля 2019, пятница
19:00