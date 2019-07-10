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Один в поле - воин: лицом к лицу с климатическим кризисом

Один в поле - воин: лицом к лицу с климатическим кризисом

19 июля в «Типографии» пройдет лекция, посвященная ухудшению климата. Лекцию проводит экоактивистка создательница информационного и образовательного блога Сlimate Аction Мария Вишнек.

На лекции вы узнаете:

  • что такое «климатический кризис» и чем он отличается от «климатических изменений»;
  • откуда мы знаем об этом кризисе (+ ряд интересных кейсов из истории);
  • почему мы так мало слышим о нем;
  • можно ли что-то сделать в этой ситуации, и если да, то что?


Параллельно пройдет фримаркет домашних растений. Все желающие могут принести ненужные цветки и принадлежности для домашнего сада, чтобы бесплатно обменять их на чужие «ненужные» растения. Акция организована «Типографией» совместно с активистами ТРОО «Экологическая защита».

Гости могут посетить ярмарку эко-товаров Zerowaste Universe.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
19 июля 2019, пятница
19:00
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