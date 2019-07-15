Сказки деда Филимона

20 июля на главной площади Одоева пройдет масштабный фестиваль, посвященный филимоновской игрушке.

Здесь можно будет увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, из Калужской — «плодоносную» хлудневскую, из Липецкой — «богатую» романовскую, из Рязанской — монументальную скопинскую, удивительную чернолощенную из Вологодской области. Для участия в Фестивале зарегистрировалось 122 организации и мастера — гончаров и игрушечников из 20 регионов России и г. Луганска (Украина).

Программа фестиваля

9.00 — 10.00 Размещение участников фестиваля в торговых палатках

10.00 Начало работы ярмарки

10.00−17.00

Работа Музея Филимоновская игрушка". Выставка конкурсных работ «Этой Ярмарки краски»

Выставка Глиняные копилки мира. Из коллекции Марианны Обоевой и Ильи Колкера. («Музей Филимоновская игрушка», ул. К. Маркса, 52)

Мастер-класс Плотникова Сергея «Музей забытой музыки» (г. Воронеж) Площадка во дворе старого здания музея «Филимоновская игрушка» (п. Одоев, ул. Сильверстова, д. 11)

Работа музея советской игрушки «В Детство» (п. Одоев, ул. К. Маркса, 41

Работа конкурсной площадки «Одоевские постирушки» (старое

здание Музея ул. Сильверстова, 11)

здание Музея ул. Сильверстова, 11) Работа выставки «Филимоновская игрушка в кружеве» (старое здание

Музея ул. Сильверстова, 11)

12.00, 14.00 Пешеходные экскурсии «Уездный город Одоев». Сбор у Здания краеведческого музея. Ул. К. Маркса, 35)

10.00−10.40 Регистрация на самый большой мастер-класс по лепке глиняной игрушки. Трансляция музыкальной программы.

10.40−10.55 Парад-представление мастеров, участвующих в мастер-классе.

Сбор участников мастер-класса.

11.00 — 11.05 Торжественное открытие Фестиваля

11.05 — 11.35 Работа самого большого мастер-класса по лепке глиняной игрушки. Изготовление глиняной игрушки «Птица счастья».

11.35−11.50 Фотосессия участников мастер-класса с мастерами и участниками танцевального коллектива «Сударушка».

11.50 -16.00 Работа Ярмарки мастеров. Проведение мастер-классов по

изготовлению гончарных изделий и лепки глиняных игрушек.

Продажа изделий народных художественных промыслов.

Представление мастеров и регионов-участников Фестиваля

13.00−13.40 Презентация книги Сергея Кузнецова «Филимоновская сказка. Хранители промысла» (Главная сцена)

14.00−15.00 Соревнование по лепке глиняной свистульки на скорость (Главная сцена)

13.00−16.00 Концертная программа.

15.00−16.00 Интервью с мастерами-участниками фестиваля на площади. Вручение дипломов участникам.

16.00−16.30 Подведение итогов Фестиваля.

Вход свободный.