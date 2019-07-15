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Сказки деда Филимона

Сказки деда Филимона

20 июля на главной площади Одоева пройдет масштабный фестиваль, посвященный филимоновской игрушке.

Здесь можно будет увидеть плешковскую и чернышинскую игрушки из Орловской области, Кожлянскую игрушку из Курской области, из Калужской — «плодоносную» хлудневскую, из Липецкой — «богатую» романовскую, из Рязанской — монументальную скопинскую, удивительную чернолощенную из Вологодской области. Для участия в Фестивале зарегистрировалось 122 организации и мастера — гончаров и игрушечников из 20 регионов России и г. Луганска (Украина).

Программа фестиваля

9.00 — 10.00 Размещение участников фестиваля в торговых палатках

10.00 Начало работы ярмарки

10.00−17.00

  • Работа Музея Филимоновская игрушка". Выставка конкурсных работ «Этой Ярмарки краски»
  • Выставка Глиняные копилки мира. Из коллекции Марианны Обоевой и Ильи Колкера. («Музей Филимоновская игрушка», ул. К. Маркса, 52)
  • Мастер-класс Плотникова Сергея «Музей забытой музыки» (г. Воронеж) Площадка во дворе старого здания музея «Филимоновская игрушка» (п. Одоев, ул. Сильверстова, д. 11)
  • Работа музея советской игрушки «В Детство» (п. Одоев, ул. К. Маркса, 41
  • Работа конкурсной площадки «Одоевские постирушки» (старое
    здание Музея ул. Сильверстова, 11)
  • Работа выставки «Филимоновская игрушка в кружеве» (старое здание
    Музея ул. Сильверстова, 11)

12.00, 14.00 Пешеходные экскурсии «Уездный город Одоев». Сбор у Здания краеведческого музея. Ул. К. Маркса, 35)

10.00−10.40 Регистрация на самый большой мастер-класс по лепке глиняной игрушки. Трансляция музыкальной программы.

10.40−10.55 Парад-представление мастеров, участвующих в мастер-классе.
Сбор участников мастер-класса.

11.00 — 11.05 Торжественное открытие Фестиваля

11.05 — 11.35 Работа самого большого мастер-класса по лепке глиняной игрушки. Изготовление глиняной игрушки «Птица счастья».

11.35−11.50 Фотосессия участников мастер-класса с мастерами и участниками танцевального коллектива «Сударушка».

11.50 -16.00 Работа Ярмарки мастеров. Проведение мастер-классов по
изготовлению гончарных изделий и лепки глиняных игрушек.
Продажа изделий народных художественных промыслов.
Представление мастеров и регионов-участников Фестиваля

13.00−13.40 Презентация книги Сергея Кузнецова «Филимоновская сказка. Хранители промысла» (Главная сцена)

14.00−15.00 Соревнование по лепке глиняной свистульки на скорость (Главная сцена)

13.00−16.00 Концертная программа.

15.00−16.00 Интервью с мастерами-участниками фестиваля на площади. Вручение дипломов участникам.

16.00−16.30 Подведение итогов Фестиваля.

Вход свободный.

Где и когда?
Одоев, пл. Ленина
Одоев, площадь им. Ленина
20 июля 2019, суббота
11:00
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