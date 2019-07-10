Соблазн
Страна:
Франция, Бельгия, 2019
Премьера:
в РФ 18.07.2019
Режиссер:
Жюстин Трие
Актеры:
Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос, Гаспар Ульель, Сандра Хюллер, Лорэ Кэлами, Нильс Шнайдер, Поль Ами, Артур Харари
Жанр:
драма, триллер
Продолжительноcть:
100 мин
Сибил — писательница, которая 10 лет работала психотерапевтом. Желающая снова приняться за новый текст, она решает свести к минимуму прием пациентов. Однажды Марго, молодая актриса, обращается к Сибил и умоляет её принять. Та соглашается, а дальнейшие откровения новой пациентки могут сильно изменить жизнь Сибил.
Сегодня
|21:30
|ДКЖ Кино
Завтра
|21:30
|ДКЖ Кино
20 июля, суббота
|21:30
|ДКЖ Кино
21 июля, воскресенье
|21:30
|ДКЖ Кино
22 июля, понедельник
|21:30
|ДКЖ Кино
23 июля, вторник
|21:30
|ДКЖ Кино
24 июля, среда
|21:30
|ДКЖ Кино