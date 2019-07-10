Страна: Франция, Бельгия, 2019

Премьера: в РФ 18.07.2019

Режиссер: Жюстин Трие

Актеры: Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос, Гаспар Ульель, Сандра Хюллер, Лорэ Кэлами, Нильс Шнайдер, Поль Ами, Артур Харари

Жанр: драма, триллер

Продолжительноcть: 100 мин

Сибил — писательница, которая 10 лет работала психотерапевтом. Желающая снова приняться за новый текст, она решает свести к минимуму прием пациентов. Однажды Марго, молодая актриса, обращается к Сибил и умоляет её принять. Та соглашается, а дальнейшие откровения новой пациентки могут сильно изменить жизнь Сибил.