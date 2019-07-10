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Соблазн

Соблазн

Страна:
Франция, Бельгия, 2019
 
Премьера:
в РФ 18.07.2019
 
Режиссер:
Жюстин Трие
  
Актеры:
Виржини Эфира, Адель Экзаркопулос, Гаспар Ульель, Сандра Хюллер, Лорэ Кэлами, Нильс Шнайдер, Поль Ами, Артур Харари
  
Жанр:
драма, триллер
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Сибил — писательница, которая 10 лет работала психотерапевтом. Желающая снова приняться за новый текст, она решает свести к минимуму прием пациентов. Однажды Марго, молодая актриса, обращается к Сибил и умоляет её принять. Та соглашается, а дальнейшие откровения новой пациентки могут сильно изменить жизнь Сибил.

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