Бежин луг
В связи с погодными условиями фестиваль переносится на 20 июля
На один фестивальный день ровная площадка в низине у реки Снежедь превратится в сцену, а склоны оврага — в естественный амфитеатр для зрителей. В ночной тишине зазвучат слова Тургенева, и оживут страницы его произведений. Завершится праздник фейерверком.
гостей ожидает концертная программа с участием фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные игры, забавы, и конечно же ночной спектакль театрализованное представление, где оживут страницы произведений Тургенева. Завораживающее зрелище будет сопровождаться чудесной музыкой и пением. А завершится праздник грандиозным фейерверком.
Вход на фестиваль свободный.
Тульское музейное объединение организует поездку на фестиваль.
Расписание поездки:
Сбор группы в 13.45 возле музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8)
14.00 — 15.45 — трансфер в с. Тургенево (Чернский район Тульской области).
16.00 — 16.30 — торжественное открытие праздника возле памятника
16.30 — 17.00 — свободное время (сбор возле музея)
17−00 — 17.30 — посещение каретного сарая.
17.45 — 18.30 — экскурсия в музее.
18.45 — 19.00 — трансфер на Бежин луг (стоянка).
19−00 — 22.30 — песенный фестиваль «Звонкоголосое раздолье».
23.00 — 00.30 — ночной спектакль.
00.30 — 00.45 — праздничный фейерверк.
1.00 — сбор группы в автобусе.
1. 10 — 3.10. — трансфер в Тулу.
3.30 — прибытие к зданию музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8).
Вам пригодится удобная обувь, головной убор, дождевик, вода и фотоаппарат!
Стоимость: 1000 рублей (льготный — 900 рублей). В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музее, вход на фестиваль, сопровождение группы. Действует предварительная запись по тел.: 52−08−98; 8 (915)694 34 10 (Юрий)