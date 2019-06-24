В связи с погодными условиями фестиваль переносится на 20 июля

На один фестивальный день ровная площадка в низине у реки Снежедь превратится в сцену, а склоны оврага — в естественный амфитеатр для зрителей. В ночной тишине зазвучат слова Тургенева, и оживут страницы его произведений. Завершится праздник фейерверком.

гостей ожидает концертная программа с участием фольклорных коллективов, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, народные игры, забавы, и конечно же ночной спектакль театрализованное представление, где оживут страницы произведений Тургенева. Завораживающее зрелище будет сопровождаться чудесной музыкой и пением. А завершится праздник грандиозным фейерверком.

Вход на фестиваль свободный.

Как добраться

Тульское музейное объединение организует поездку на фестиваль.

Расписание поездки:

Сбор группы в 13.45 возле музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8)

14.00 — 15.45 — трансфер в с. Тургенево (Чернский район Тульской области).

16.00 — 16.30 — торжественное открытие праздника возле памятника И. С. Тургеневу .

16.30 — 17.00 — свободное время (сбор возле музея)

17−00 — 17.30 — посещение каретного сарая.

17.45 — 18.30 — экскурсия в музее.

18.45 — 19.00 — трансфер на Бежин луг (стоянка).

19−00 — 22.30 — песенный фестиваль «Звонкоголосое раздолье».

23.00 — 00.30 — ночной спектакль.

00.30 — 00.45 — праздничный фейерверк.

1.00 — сбор группы в автобусе.

1. 10 — 3.10. — трансфер в Тулу.

3.30 — прибытие к зданию музея «Тульские самовары» (Менделеевская, 8).

Вам пригодится удобная обувь, головной убор, дождевик, вода и фотоаппарат!

Цена

Стоимость: 1000 рублей (льготный — 900 рублей). В стоимость входит: транспортное обслуживание комфортабельным автобусом, экскурсионная программа в музее, вход на фестиваль, сопровождение группы. Действует предварительная запись по тел.: 52−08−98; 8 (915)694 34 10 (Юрий)