Откровенный разговор с Марией Воронцовой

21 июля в культурном центре «Типография» состоится откровенный разговор с заведующей образовательной программой в ТИАМе Марией Воронцовой.

Ведущий и модератор — журналист Дмитрий Литвинов.



Участники обсудят благотворительную кампанию по сбору средств на реставрацию исторических фасадов на улице Советской, которую организовал Тульский историко-архитектурный музей.



Во время ремонтных работ на фасаде здания военной прокуратуры

(улица Советская, 13) под слоем штукатурки строители обнаружили

старинные надписи начала XX века, теперь у туляков есть шанс сохранить это.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

Откровенный разговор — это живое общение с гостем на актуальные темы, затрагивающие жизнь города. Помимо острых тем, подготовленных нами, слушатели также могут задавать свои каверзные вопросы из зала.