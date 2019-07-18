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Откровенный разговор с Марией Воронцовой

Откровенный разговор с Марией Воронцовой

21 июля в культурном центре «Типография» состоится откровенный разговор с заведующей образовательной программой в ТИАМе Марией Воронцовой.

Ведущий и модератор — журналист Дмитрий Литвинов.

Участники обсудят благотворительную кампанию по сбору средств на реставрацию исторических фасадов на улице Советской, которую организовал Тульский историко-архитектурный музей.

Во время ремонтных работ на фасаде здания военной прокуратуры
(улица Советская, 13) под слоем штукатурки строители обнаружили
старинные надписи начала XX века, теперь у туляков есть шанс сохранить это.

Вход свободный, добровольный взнос приветствуется.

 

Откровенный разговор — это живое общение с гостем на актуальные темы, затрагивающие жизнь города. Помимо острых тем, подготовленных нами, слушатели также могут задавать свои каверзные вопросы из зала.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
21 июля 2019, воскресенье
15:00
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