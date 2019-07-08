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Мастер-класс по fashion иллюстрации

Мастер-класс по fashion иллюстрации

В «Октаве» пройдет мастер-класс по fashion, который раскроет секрет создания изящных fashion иллюстраций. Мастер-класс проводит художник и дизайнер одежды Ольга Лапинскаяю

У каждого будет возможность познакомиться с нашим самым популярным курсом, попробовать себя на поприще fashion иллюстратора и вдохновиться на творческие достижения. Участники мастер-класса создадут fashion скетч, познакомятся с историей fashion иллюстрации и сферами ее применения.

 

Ольга Лапинская — преподаватель по Fashion иллюстрации, 10 лет художественного опыта, дипломированный художник-иллюстратор, дипломированный дизайнер одежды (МГТУ имениА.Н.Косыгина), юолее 500 проведенных занятий и мастер-классов по fashion-иллюстрации, автор работ для журналов Fashion Collection, Harper’s Bazaar и др., работала дизайнером у Алены Ахмадуллиной.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
20 июля 2019, суббота
12:00
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20 июля 2019, суббота
16:00
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