Мастер-класс по fashion иллюстрации

В «Октаве» пройдет мастер-класс по fashion, который раскроет секрет создания изящных fashion иллюстраций. Мастер-класс проводит художник и дизайнер одежды Ольга Лапинскаяю

У каждого будет возможность познакомиться с нашим самым популярным курсом, попробовать себя на поприще fashion иллюстратора и вдохновиться на творческие достижения. Участники мастер-класса создадут fashion скетч, познакомятся с историей fashion иллюстрации и сферами ее применения.

Ольга Лапинская — преподаватель по Fashion иллюстрации, 10 лет художественного опыта, дипломированный художник-иллюстратор, дипломированный дизайнер одежды (МГТУ имениА.Н.Косыгина), юолее 500 проведенных занятий и мастер-классов по fashion-иллюстрации, автор работ для журналов Fashion Collection, Harper’s Bazaar и др., работала дизайнером у Алены Ахмадуллиной.