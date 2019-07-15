Подлинные советские мотоциклы

Тульский областной краеведческий музей приглашает на День Подлинника. Посетителям покажут оригинальный мотороллер «Турист» (первые мотороллеры этой марки сошли с конвейера в1967 году) и мотоцикл «Тула» (модель поступила в продажу в конце 1984 года).

Сотрудники музея через историю экспонатов расскажут и о вехах мотостроения в Туле. Гости смогут сделать оригинальное селфи, а самые юные посетители получат возможность «прокатиться» на тульском МОТО и примерить экипировку!

Стоимость: 150 руб. — взрослые, дети до 16 лет бесплатно