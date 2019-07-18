Кардиология в Туле: сердце под контролем

Так, например, сколько людей проводит всю рабочую неделю в офисе, сидя за компьютером, а выходные на диване за просмотром телевизора, поедая фастфуд и запивая его газировкой? Тысячи.

Заболевания сердечно-сосудистой системы занимают лидирующие позиции по количеству летальных исходов и распространенности. И количество людей, страдающими той или иной формой ССЗ с каждым годом увеличивается – всему виной изменившийся образ жизни.

К этому добавляется экология и врожденные патологии, наследственная предрасположенность, хронические заболевания, стрессы, травмы, которые также могут стать причиной сбоев в работе сердца и сосудов.

Менять образ жизни можно и нужно, но если заболевание уже дало о себе знать, то откладывать визит к врачу нельзя. Ведь не секрет: чем раньше обратишься за медицинской помощью, тем легче проходит лечение и тем выше его эффективность.

В Туле квалифицированную кардиологическую помощь оказывает профильное отделение НУЗ «Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД».

Заведует кардиологическим отделением врач высшей квалификационной категории, доцент кафедры пропедевтики Тульского медицинского института Сергунина Ирина Николаевна:

– Кардиологическое отделение занимается терапевтическим лечением болезней сердца, которые носят хронический характер: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, постинфарктное состояние, различные нарушения ритма и проводимости сердечной мышцы, недостаточность кровообращения, воспалительные поражения сердечной мышцы и другие заболевания. Список нарушений работы сердца можно еще долго продолжать, но диагностировать их можно только с помощью врача-кардиолога на современном оборудовании, – говорит Ирина Сергунина. – Если у вас появились какие-либо признаки или симптомы сердечных нарушений, чувствуете перебои в работе сердца, неприятные ощущения в грудной клетке, усталость после физических нагрузок, отеки ног и лица - необходимо немедленно записаться на прием к кардиологу.

Только своевременная диагностика и лечение дают большие шансы на успешное излечение. Обращаю внимание, что согласно маршрутизации разработанной министерством здравоохранения Тульской области, мы не принимаем пациентов при острых состояниях – инфаркте и предынфарктном состоянии.

Наше отделение терапевтического профиля и в своей части мы профессионалы своего дела.

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В кардиологическом отделении железнодорожной больницы пациенты получают терапевтическое лечение современными препаратами. При необходимости могут быть назначены физиотерапевтические процедуры, плазмофорез, лазерное облучение крови.

– В «железнодорожной больнице» созданы все условия для комфортного пребывания, одно- или двухместные палаты оснащены всем необходимым. При госпитализации пациентам проводят полную диагностику на современном оборудовании. Многие используют такую возможность, чтобы сэкономить время и в рамках стационара пройти все необходимые исследования, – рассказала Ирина Сергунина. – Практикующий кардиолог не только диагностирует и лечит заболевания, но и принимает непосредственное участие в процессе реабилитации пациентов, перенесших острые формы заболеваний сердца. Наши врачи имеют опыт успешного лечения нарушений работы сердца.

Пациентами НУЗ «Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД» могут стать как железнодорожники, так и остальные туляки.

НУЗ «Отделенческая больница на станции Тула ОАО «РЖД»:

Тула, ул. Дм. Ульянова, 8.

Запись на приём: (4872) 701-911.

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