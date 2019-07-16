Отдел культуры и образования Посольства Великобритании в Москве и Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» в четвертый раз проведут профессиональный выездной семинар на английском языке «Британская литература сегодня».

С 18 по 21 июля на территории музея в Тульской области пройдут дискуссии, читки и практические сессии с участием британских писателей.

Семинар станет частью насыщенной программы Года музыки Великобритании и России 2019. Речь пойдет о взаимосвязи литературы и музыки и о том, как эти виды искусства развиваются, обогащая друг друга. Участники поговорят о музыкальной журналистике, публицистике и художественной литературе, вдохновлённой творчеством известных исполнителей и композиторов, а также о жанрах, объединяющих музыку и текст — таких, как оперные либретто. Особое внимание будет уделено поэзии в письменной и устной формах, исполнительскому искусству и влиянию музыки на творчество писателей.

Гостями семинара станут шесть британских авторов: Диана Эванс, Дэвид Кинан, Джей Бернард, Фиона Мэддокс, Глин Максвелл, Лавиния Гринлоу, а его участниками — пятьдесят российских специалистов, чьи профессиональные интересы связаны с современной британской литературой.

Дополнительная информация и регистрация на семинар по ссылке.

«Британская литература сегодня» продолжает традиции литературного семинара, основанного в 1986 году в Берлине. Семинар дает возможность российским писателям, переводчикам, преподавателям узнать о последних тенденциях международного литературного процесса. Впервые семинар состоялся в рамках Года языка и литературы Великобритании и России 2016. В разное время гостями семинара были Санджив Сахота, Моника Али, Сара Перри, Алан Холлингхерст.