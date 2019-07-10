21 июля на эстраде Центрального парка состоится IХ фестиваль близнецов, двойняшек и тройняшек «Две капли».

Этот праздник ежегодно собирает в парке самых похожих но, порою, таких разных, людей.

В программе фестиваля:

концерт солистов студии эстрадного вокала Premiere music

ярмарка

мастер-классы

Вход свободный.

Подать заявки на участие могут все желающие. В заявке необходимо указать фамилии и имена участников, а также возраст. Присылайте ваши анкеты на электронную почту: tulskie-parki@yandex.ru