Две капли
21 июля на эстраде Центрального парка состоится IХ фестиваль близнецов, двойняшек и тройняшек «Две капли».
Этот праздник ежегодно собирает в парке самых похожих но, порою, таких разных, людей.
В программе фестиваля:
- концерт солистов студии эстрадного вокала Premiere music
- ярмарка
- мастер-классы
Вход свободный.
Подать заявки на участие могут все желающие. В заявке необходимо указать фамилии и имена участников, а также возраст. Присылайте ваши анкеты на электронную почту: tulskie-parki@yandex.ru
Где и когда?
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
21 июля 2019, воскресенье
12:00