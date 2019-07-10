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Две капли

Две капли

21 июля на эстраде Центрального парка состоится IХ фестиваль близнецов, двойняшек и тройняшек «Две капли».

Этот праздник ежегодно собирает в парке самых похожих но, порою, таких разных, людей.

В программе фестиваля:

  • концерт солистов студии эстрадного вокала Premiere music
  • ярмарка
  • мастер-классы

Вход свободный.

Подать заявки на участие могут все желающие. В заявке необходимо указать фамилии и имена участников, а также возраст. Присылайте ваши анкеты на электронную почту: tulskie-parki@yandex.ru

Где и когда?
Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
Тула, Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова
21 июля 2019, воскресенье
12:00
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