Extra day
19 июля на площадке молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной пройдет танцевальный праздник Extra day.
Любой желающий может попробовать себя в разных стилях, познакомиться с преподавателями и просто потанцевать от души.
В программе:
- танцевальные мастер-классы по направлениям Hip-hop, electro, dancehall, vogue.
- выступления учеников
- танцевальные баттлы в номинациях hip-hop, dancehall и all styles.
Вход свободный.
Где и когда?
Тула, Казанская набережная
19 июля 2019, пятница
16:00