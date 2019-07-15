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Extra day

Extra day

19 июля на площадке молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной пройдет танцевальный праздник Extra day.

Любой желающий может попробовать себя в разных стилях, познакомиться с преподавателями и просто потанцевать от души.

В программе:

  • танцевальные мастер-классы по направлениям Hip-hop, electro, dancehall, vogue.
  • выступления учеников
  • танцевальные баттлы в номинациях hip-hop, dancehall и all styles.

Вход свободный.

Где и когда?
Газон, молодежное пространство
Тула, Казанская набережная
19 июля 2019, пятница
16:00
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