19 июля на площадке молодежного пространства «Газон» на Казанской набережной пройдет танцевальный праздник Extra day.

Любой желающий может попробовать себя в разных стилях, познакомиться с преподавателями и просто потанцевать от души.

В программе:

танцевальные мастер-классы по направлениям Hip-hop, electro, dancehall, vogue.

выступления учеников

танцевальные баттлы в номинациях hip-hop, dancehall и all styles.

Вход свободный.