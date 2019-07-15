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Лекция тревел-блогера Анастасии Даровиной

Лекция тревел-блогера Анастасии Даровиной

Опытная travel-блогер Анастасия Даровина прочитает лекцию «Лучшие способы бюджетных или бесплатных путешествий в любую точку мира». Хотите узнать, как целый месяц путешествовать по Италии на одну стипендию? А как отправиться на отдых за 10 тысяч рублей или объездить несколько стран всего за 100 евро?
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Каждый месяц Анастасия отправляется в путешествия! С начала этого года она совершила более 30 перелетов, проехала 15 тысяч километров и побывала в 11 странах. Многие думают, что для этого нужны миллионы. Но Анастасия докажет обратное! Путешествовать можно и нужно очень дешево.

Вход по предварительной регистрации.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
21 июля 2019, воскресенье
16:00
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