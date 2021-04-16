Выходные в Туле: 16–18 апреля

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в Туле снова не работают ливнёвки. На выходных обещают дожди, поэтому запасайтесь резиновыми сапогами и зонтами и ныряйте в наш обзор.

Когда: 18 апреля, воскресенье, 14.00. Где: Центральный стадион «Арсенал».

Купить билеты можно по ссылке. 18 апреля на Центральном стадионе состоится встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Тамбовом».

Mgzavrebi Когда: 18 апреля, воскресенье, 19.00. Где: Concert Hall.

Стоимость: 1300 руб. 18 апреля в Concert Hall выступит группа Mgzavrebi. Музыканты представят особую программу «Хронология» — лучшие песни с 2006 по 2019 год в концертном исполнении. Отель желаний Когда: 17 апреля, суббота, 17.00. Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 700 руб. 17 апреля в Городском концертном зале пройдет танцевально-интерактивное шоу «Отель желаний». Прекрасные дамы, настало время устроить незабываемую ночь! 90's VS нулевые Когда: 16 апреля, пятница, 22.00. Где: КЦ «Типография».

Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке. 16 апреля в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Самые зажигательные хиты 2000-х и 90-х в одном зале! От Britney Spears до Валерия Меладзе! От Аллы Пугачевой до Shakira! Творческая встреча с Антоном Долиным Когда: 17 апреля, суббота, 19.15. Где: Ясная Поляна, Дом культуры.

Стоимость: 500 рублей. 17 апреля в кинотеатре «Время Кино» в Ясной Поляне состоится творческая встреча с кинокритиком и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным.

Когда: 17 апреля, суббота, 19.00. Где: Backstage.

Стоимость: 800 руб.

17 апреля на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной метал-сцене — «Маврин».

В незапамятные времена, когда люди смело ходили на концерты, где стояли ближе чем в полутора метрах друг от друга, вместимость площадок ограничивалась только их площадями, а не процентами безопасности, на лицах не было медицинских масок, а на руках перчаток, в воздухе не витал запах санитайзера, были и написаны эти песни.

Когда: 16 апреля, пятница, 11.00. Где: Дом Крафта.

Подробности по ссылке.

16 апреля в Доме Крафта состоится открытие выставки «АХ». Центральная тема экспозиции – город, его особая атмосфера, пластика и влияние на внегородскую жизнь.

Когда: 17 апреля, суббота, 17.00.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.

Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

17 апреля Тульский областной театр юного зрителя приглашает на один из самых «титулованных» спектаклей в своем репертуаре. В 2016 году, сразу после премьеры, постановка режиссера Владимира Шинкарева по одноименному рассказу И. С. Тургенева получила региональную награду «Триумф» за лучшую работу художника по костюмам.



Туляки, сделавшие прививку от коронавируса, могут попасть на «Бежин луг» бесплатно в рамках региональной акции «Без дистанции». Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятие через сайт.