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Выходные в Туле: 16–18 апреля

Выходные в Туле: 16–18 апреля

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в Туле снова не работают ливнёвки. На выходных обещают дожди, поэтому запасайтесь резиновыми сапогами и зонтами и ныряйте в наш обзор.

«Арсенал» – «Тамбов»

Когда: 18 апреля, воскресенье, 14.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».
Купить билеты можно по ссылке.

«Арсенал» – «Краснодар»

18 апреля на Центральном стадионе состоится встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Тамбовом».

 

Mgzavrebi

Когда: 18 апреля, воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 1300 руб.

Mgzavrebi

18 апреля в Concert Hall выступит группа Mgzavrebi. Музыканты представят особую программу «Хронология» — лучшие песни с 2006 по 2019 год в концертном исполнении.

 

Отель желаний

Когда: 17 апреля, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 700 руб.

Отель желаний

17 апреля в Городском концертном зале пройдет танцевально-интерактивное шоу «Отель желаний». Прекрасные дамы, настало время устроить незабываемую ночь!

 

90's VS нулевые

Когда: 16 апреля, пятница, 22.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.

90's VS нулевые

16 апреля в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Самые зажигательные хиты 2000-х и 90-х в одном зале! От Britney Spears до Валерия Меладзе! От Аллы Пугачевой до Shakira!

 

Творческая встреча с Антоном Долиным

Когда: 17 апреля, суббота, 19.15.

Где: Ясная Поляна, Дом культуры.
Стоимость: 500 рублей. 

Творческая встреча с Антоном Долинным

17 апреля в кинотеатре «Время Кино» в Ясной Поляне состоится творческая встреча с кинокритиком и главным редактором журнала «Искусство кино» Антоном Долиным.
 

Маврин

Когда: 17 апреля, суббота, 19.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 800 руб. 

Маврин

17 апреля на сцене клуба Backstage выступит одна из самых неординарных групп на отечественной метал-сцене — «Маврин».
 
В незапамятные времена, когда люди смело ходили на концерты, где стояли ближе чем в полутора метрах друг от друга, вместимость площадок ограничивалась только их площадями, а не процентами безопасности, на лицах не было медицинских масок, а на руках перчаток, в воздухе не витал запах санитайзера, были и написаны эти песни.
 

АХ

Когда: 16 апреля, пятница, 11.00.

Где: Дом Крафта.
Подробности по ссылке.

АХ

16 апреля в Доме Крафта состоится открытие выставки «АХ». Центральная тема экспозиции – город, его особая атмосфера, пластика и влияние на внегородскую жизнь. 
 

Бежин луг

Когда: 17 апреля, суббота, 17.00.

Где: Тульский областной театр юного зрителя.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Бежин луг

17 апреля Тульский областной театр юного зрителя приглашает на один из самых «титулованных» спектаклей в своем репертуаре. В 2016 году, сразу после премьеры, постановка режиссера Владимира Шинкарева по одноименному рассказу И. С. Тургенева получила региональную награду «Триумф» за лучшую работу художника по костюмам. 

Туляки, сделавшие прививку от коронавируса, могут попасть на «Бежин луг» бесплатно в рамках региональной акции «Без дистанции». Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятие через сайт.

 

Выходные в Тульском экзотариуме

Когда: 17 апреля, суббота, 12.00 и 15.00.

Где: Тульский областной экзотариум, новая и старая экспозиция.

Выходные в Тульском экзотариуме

17 апреля Тульский экзотариум приглашает детей и взрослых в «Школу безопасности» и на экологический диктант.
 

Ансамбль русской песни Нины Богомоловой

Когда: 18 апреля, воскресенье, 17.00.

Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.

Ансамбль русской песни Нины Богомоловой

18 апреля Тульский театр «Эрмитаж» приглашает на концерт Ансамбля русской песни Нины Богомоловой «На струнах души». Неувядающие народные мелодии, романсы и песни, любимые с детства, – каждый номер программы затронет в сердцах зрителей самые потаенные струны.
 

В области сердца | ВЫКЛЮЧИ СВЕТ

Когда: 18 апреля, воскресенье, 18.00.

Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб. 

В области сердца | ВЫКЛЮЧИ СВЕТ

18 апреля в культурном центре «Типография» пройдет громогласное выступление поп-панк-звездочек тульской сцены.  
 

Любовная отповедь

Когда: 18 апреля, воскресенье, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет на спектакль можно только в кассе театра.

Любовная отповедь

18 апреля в Тульском камерном драматическом театре покажут моноспектакль по единственной пьесе нобелевского лауреата Габриэля Маркеса «Любовная отповедь сидящему в кресле мужчине».
 

Шоу фонтанов «13 месяцев»

Когда: 17-18 апреля, суббота — воскресенье, 12.00, 17.00.

Где: Тульский государственный цирк.
Купить билеты можно по ссылке.

Шоу фантанов «13 месяцев»

17-18 апреля Тульский цирк приглашает на необычное шоу фонтанов «13 месяцев».
 
Действие будет происходить на уникальном манеже-сцене с незабываемым шоу фонтанов, увлекательным сюжетом и завораживающей атмосферой.
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

Гениальное ограбление

В ограблении главное правильно подобрать момент. Юный гений Том Джонсон решил проникнуть в сейф Королевского банка Испании во время финала чемпионата мира по футболу. Пока глаза всей планеты прикованы к игре, он постарается украсть таинственные и бесценные артефакты. На все про все – 105 минут. Время пошло!
 

Будь моим Кириллом

Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он — всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает — у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.

 

Хороших выходных!

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 09:39 0
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