Выходные в Туле: 16–18 апреля
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как в Туле снова не работают ливнёвки. На выходных обещают дожди, поэтому запасайтесь резиновыми сапогами и зонтами и ныряйте в наш обзор.
«Арсенал» – «Тамбов»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
Купить билеты можно по ссылке.
18 апреля на Центральном стадионе состоится встреча 26-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и «Тамбовом».
Mgzavrebi
Где: Concert Hall.
Стоимость: 1300 руб.
18 апреля в Concert Hall выступит группа Mgzavrebi. Музыканты представят особую программу «Хронология» — лучшие песни с 2006 по 2019 год в концертном исполнении.
Отель желаний
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 700 руб.
17 апреля в Городском концертном зале пройдет танцевально-интерактивное шоу «Отель желаний». Прекрасные дамы, настало время устроить незабываемую ночь!
90's VS нулевые
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: от 200 руб. Подробности по ссылке.
16 апреля в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка 90's VS нулевые. Самые зажигательные хиты 2000-х и 90-х в одном зале! От Britney Spears до Валерия Меладзе! От Аллы Пугачевой до Shakira!
Творческая встреча с Антоном Долиным
Где: Ясная Поляна, Дом культуры.
Стоимость: 500 рублей.
Маврин
Где: Backstage.
Стоимость: 800 руб.
АХ
Где: Дом Крафта.
Подробности по ссылке.
Бежин луг
Где: Тульский областной театр юного зрителя.
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
17 апреля Тульский областной театр юного зрителя приглашает на один из самых «титулованных» спектаклей в своем репертуаре. В 2016 году, сразу после премьеры, постановка режиссера Владимира Шинкарева по одноименному рассказу И. С. Тургенева получила региональную награду «Триумф» за лучшую работу художника по костюмам.
Туляки, сделавшие прививку от коронавируса, могут попасть на «Бежин луг» бесплатно в рамках региональной акции «Без дистанции». Для этого нужно зарегистрироваться на мероприятие через сайт.
Выходные в Тульском экзотариуме
Где: Тульский областной экзотариум, новая и старая экспозиция.
Ансамбль русской песни Нины Богомоловой
Где: театр «Эрмитаж».
Стоимость: от 150 руб. Билеты можно купить по ссылке.
В области сердца | ВЫКЛЮЧИ СВЕТ
Где: КЦ «Типография».
Стоимость: 400 руб.
Любовная отповедь
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билет на спектакль можно только в кассе театра.
Шоу фонтанов «13 месяцев»
Где: Тульский государственный цирк.
Купить билеты можно по ссылке.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
Гениальное ограбление
Будь моим Кириллом
Неуверенная в себе девушка Саша врет семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он — всего лишь ее тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает — у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.
Хороших выходных!